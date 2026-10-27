Статки Макса Ферстаппена перевищили 300 млн євро

Основну частину доходів Ферстаппена становлять заробіток у Формулі-1 та комерційні контракти

За рік пілот «Ред Булл» став багатшим на €50 млн

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен посів 224 місце в рейтингу 500 найзаможніших людей Нідерландів за версією Quote 500 за 2026 рік. Про це повідомляє «Главком».

Cтатки Ферстаппена оцінили в €310 млн.

За даними джерела, за рік пілот «Ред Булл» став багатшим на €50 млн. У 2025 році його статки оцінювали в €260 млн, а сам Ферстаппен займав 264-й рядок рейтингу.

Він залишається наймолодшим громадянином Нідерландів у списку та найбагатшим спортсменом рейтингу. Основну частину доходів Ферстаппена становлять заробіток у Формулі-1 та комерційні контракти.

Перше місце в рейтингу зайняв криптомільярдер Жан-Луї ван дер Велде – €26 млрд.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.