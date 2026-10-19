Чемпіон Формули-2 виступатиме за «Макларен» у новій серії

Італійський гонщик матиме подвійну роль в новому сезоні

Резервіст стайні «Макларен» Леонардо Форнаролі в 2027 році змагатиметься у перегонах на витривалість WEC. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sportscar365.

Молодий італієць пілотуватиме один із екіпажів британської команди. Паралельно він залишиться запасним пілотом «Макларена» у Формулі-1. До структури стайні він приєднався цьогоріч.

Форнаролі в сезоні-2025 завоював титул Формули-2 за кермом Invicta Racing. Натомість у 2024 році він виграв загальний залік Формули-3 у складі «Трідента». Хоч гонщик народився і виріс у П'яченці, та ніколи не входив до академії «Феррарі».

У нинішньому сезоні Форнаролі взяв участь в двох гран-прі Формули-1. Він виступив у вільних практиках на автодромах в іспанській Барселоні та угорському Будапешті. Основні пілоти «Макларена» – чинний чемпіон світу Ландо Норріс і Оскар Піастрі.

Яка ситуація у Формулі-1 після Гран-прі Сінгапуру

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» залишився у лідерах загального заліку. Італійський пілот набрав 340 очок. Британець Джордж Расселл неабияк відстав від напарника (238 пунктів). Третім залишився гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (229 балів).

На четверте місце піднявся Макс Ферстаппен із «Ред Булла» (221 очко). Далі розташувалися пілот «Феррарі» Шарль Леклер (215 пунктів) і чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена» (201). Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 578 пунктів. «Феррарі» до свого активу записала 444 бали. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 339 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 взяла паузу на два тижні. Гран-прі США відбудеться 23-25 жовтня в Остіні на «Трасі Америк». Етап відбудеться у класичному форматі – три вільні практики, суботня кваліфікація і недільна гонка.

Торік у штаті Техас тріумфував Ферстаппен. Компанію на подіумі йому склали Норріс і Леклер. Рекордсмен Остіна – Гемілтон (п'ять перемог).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.