Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Чинний чемпіон Формули-1 потрапив у скандал після вечірки

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Чинний чемпіон Формули-1 потрапив у скандал після вечірки
Ландо Норріс є переможцем Чемпіонату світу Формули-1 у 2025 році
фото: XPBimages

Ландо Норріс невдало підколов свого суперника по треку

Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс потрапив під критику після появи в соцмережах відео, на якому він нібито насміхається з пілота «Астон Мартін» Ленса Стролла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Motorsport.com.

Невдалий жарт від Норріса

Ролик, який активно поширюють уболівальники, зібрав мільйони переглядів. Як повідомляє Motorsport.com, відео опублікували в соцмережі X на фанатській сторінці, присвяченій Формулі-1. На записі компанії людей показують тематичну табличку з написом «Найкращому пілоту Формули-1». У цей момент чоловічий голос кілька разів вигукує: «А де Ленс?».

За словами автора публікації, відео зняли ввечері після Гранпрі Сінгапуру. Чоловіка, який вигукує ім’я Стролла, вважають Норрісом, а поруч із ним нібито перебував пілот «Гаас» Олівер Берман. На момент публікації матеріалу ролик переглянули близько 3,3 мільйона разів.

Однак запис зроблений за недостатнього освітлення, а обличчя чоловіка видно лише збоку. Тому достеменно встановити, чи справді на відео Норріс, складно. Водночас у соцмережах поширювали й інші записи, на яких британський гонщик святкує після етапу в Сінгапурі.

Важкий вікенд у Сінгапурі

Гранпрі Сінгапуру завершився для Норріса не найкращим чином. У спринтерській гонці він боровся за четверте місце зі своїм напарником по «Макларену» Оскаром Піастрі. На останньому колі гонщики зіткнулися, і через це австралієць зійшов із дистанції, тоді як Норріс фінішував восьмим.

Тим часом Стролл продовжує невдалий сезон. Канадець досі не набрав жодного очка, а в кваліфікаціях регулярно має проблеми з виходом до наступних сегментів. Його виступи також часто стають предметом критики вболівальників, бо місце Стролла в «Астон Мартін» значною мірою пов’язують із йогом батьком Лоуренсом Строллом. Той володіє командою та вкладає значні кошти в її розвиток.

Нагадаємо, що бос Mercedes Тото Вольфф відверто зізнався, чи дійсно любить Антонеллі більше за Расселла

Теги: Ландо Норріс пілот Формула-1

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шарль Леклер протестує нові елементи в Техасі
«Феррарі» привезе на Гран-прі США Формули-1 останній великий пакет оновлень – ЗМІ
16 жовтня, 15:24
Руанда незабаром приєднається до F1
Контракт на 10 років. Формула-1 підтвердила повернення до Африки
13 жовтня, 15:29
Розенбліт провів паралель між діями пасажирів Flydubai та українців в умовах небезпеки
Новий посол Ізраїлю в Україні пояснив, що показала історія з літаком Flydubai, який ледь уникнув катастрофи минулого тижня
8 жовтня, 04:55
Валттері Боттас серйозно захоплюється велоспортом
350 км на велосипеді заради Гран-прі Формули-1: Валттері Боттас готується до незвичайного виклику
6 жовтня, 20:53
Естебан Окон (праворуч) шукатиме нове місце роботи
Досвідчений гонщик залишився без команди на наступний сезон Формули-1
1 жовтня, 18:08
Фернандо Алонсо не втомився від автоперегонів
Суперветеран Формули-1 визначився з майбутнім у чемпіонаті
29 вересня, 14:55
Франко Колапінто зіпсував гонку двом суперникам
Винуватець аварії трьох пілотів на Гран-прі Азербайджану Формули-1 дізнався вердикт суддів
26 вересня, 20:27
Ізак Аджар продовжить виступи в основній команді
«Ред Булл» обрав напарника Ферстаппена на наступний сезон Формули-1
23 вересня, 17:30
Ізак Аджар (ліворуч) відновився після травми
«Ред Булл» поверне основного гонщика на Гран-прі Азербайджану Формули-1
22 вересня, 13:28

Ще більше про спорт

Чинний чемпіон Формули-1 потрапив у скандал після вечірки
Чинний чемпіон Формули-1 потрапив у скандал після вечірки
Литва втратила етап Кубка світу з п'ятиборства, бо відмовилася впускати спортсменів з РФ
Литва втратила етап Кубка світу з п'ятиборства, бо відмовилася впускати спортсменів з РФ
Ракетний удар по Києву: пошкоджено тренувальну арену збірної України з фігурного катання
Ракетний удар по Києву: пошкоджено тренувальну арену збірної України з фігурного катання
Син Усика тріумфував на Кубку Іспанії з дзюдо (відео)
Син Усика тріумфував на Кубку Іспанії з дзюдо (відео)
Олександр Бойко з перемоги стартував у «Чеські Будейовіце»
Олександр Бойко з перемоги стартував у «Чеські Будейовіце»
Олімпійська чемпіонка з лижних гонок мала проблеми з поліцією на Тенеріфе: причина шокує
Олімпійська чемпіонка з лижних гонок мала проблеми з поліцією на Тенеріфе: причина шокує

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua