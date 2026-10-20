Чинний чемпіон Формули-1 потрапив у скандал після вечірки

Ландо Норріс є переможцем Чемпіонату світу Формули-1 у 2025 році

Ландо Норріс невдало підколов свого суперника по треку

Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс потрапив під критику після появи в соцмережах відео, на якому він нібито насміхається з пілота «Астон Мартін» Ленса Стролла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Motorsport.com.

Невдалий жарт від Норріса

Ролик, який активно поширюють уболівальники, зібрав мільйони переглядів. Як повідомляє Motorsport.com, відео опублікували в соцмережі X на фанатській сторінці, присвяченій Формулі-1. На записі компанії людей показують тематичну табличку з написом «Найкращому пілоту Формули-1». У цей момент чоловічий голос кілька разів вигукує: «А де Ленс?».

🚨ATTENTION Lando Norris and Ollie Bearman partying after the Singapore GP. Someone holds up a sign saying “To the best driver” And Norris shouts “Where’s Lance, where’s Lance” Has he not learnt the last few days by saying things such as “Some people don’t deserve to be in F1” and mocking a reporter, that this doesn’t come across very well. Lance may not be the best driver on the grid but have some decency atleast. #F1 #Formula1 #SingaporeGP — MV3daily (@MV3daily) October 11, 2026

За словами автора публікації, відео зняли ввечері після Гранпрі Сінгапуру. Чоловіка, який вигукує ім’я Стролла, вважають Норрісом, а поруч із ним нібито перебував пілот «Гаас» Олівер Берман. На момент публікації матеріалу ролик переглянули близько 3,3 мільйона разів.

Однак запис зроблений за недостатнього освітлення, а обличчя чоловіка видно лише збоку. Тому достеменно встановити, чи справді на відео Норріс, складно. Водночас у соцмережах поширювали й інші записи, на яких британський гонщик святкує після етапу в Сінгапурі.

Важкий вікенд у Сінгапурі

Гранпрі Сінгапуру завершився для Норріса не найкращим чином. У спринтерській гонці він боровся за четверте місце зі своїм напарником по «Макларену» Оскаром Піастрі. На останньому колі гонщики зіткнулися, і через це австралієць зійшов із дистанції, тоді як Норріс фінішував восьмим.

Тим часом Стролл продовжує невдалий сезон. Канадець досі не набрав жодного очка, а в кваліфікаціях регулярно має проблеми з виходом до наступних сегментів. Його виступи також часто стають предметом критики вболівальників, бо місце Стролла в «Астон Мартін» значною мірою пов’язують із йогом батьком Лоуренсом Строллом. Той володіє командою та вкладає значні кошти в її розвиток.

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