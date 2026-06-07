Іменитий ексгонщик Формули-1 одружився зі своїм партнером

Брат рекордсмена Королеви автоспорту вдруге пішов під вінець

Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер одружився з французом Етьєном Буске-Кассанем у Сан-Тропе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на GMA News.

Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена. Шумахер оголосив про стосунки з чоловіком у липні 2024-го. Тоді він зробив спеціальний допис у мережі, а його публічно підтримали син Давід і селебрітіс на кшталт дрег-квін Кончіти Вурст.

У церемонії взяли участь друзі та сімя подружжя. Світлинами з весілля в Instagram поділився Буске-Кассань. Останній виріс у консервативній родині фермерів і будував політичну кар'єру в лавах «Національного фронту» Марін Ле Пен. Утім, пішов із політики ще до знайомства зі своїм обранцем.

«Минулих вихідних розпочався перший розділ нашого нового спільного життя перед усіма тими, хто нас любить. З почуттям гордості та хвилювання я сказав, що обираю тебе назавжди», – написав Буске-Кассань.

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Чим відомий Ральф Шумахер

Німецький гонщик і функціонер, молодший брат семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера. Розпочав займатися картингом у 3-річному віці. Виступав у німецькій Формулі-3, Формулі-Ніппон, Усеяпонському чемпіонаті GT.

Приєднався до F1 перед сезоном-1997. У перші два сезони захищав кольори «Джордана» та завоював два подіуми, фінішувавши третім в Аргентині (1997) та Італії (1998). Наступні 6 років провів за кермом «Вільямса». У 2001-2003 рр. був серед конкурентів старшого брата за титул, але двічі фінішував четвертим і одного разу п'ятим у загальному заліку.

Ще три сезони захищав кольори «Тойоти», але лише двічі піднявся на подіум. Зокрема, він був третім у Китаї (2005) та Австралії (2006). Загалом у F1 провів 182 гран-прі, в яких здобув 6 перемог, 27 разів зійшов на подіум, виграв 6 поулів та показав 8 найшвидших кіл. У 2008-му перейшов у серію DTM, де провів ще п'ять сезонів. Після завершення кар'єри отримав менеджерську посаду там.

Особисте життя Ральфа Шумахера

У 2001-2015 рр. був одружений з телеведучою Корою Брінкманн, яка народила йому сина Давіда. У процесі розлучення колишня дружина відсудила 6 млн євро та сімейний будинок у землі Північний Рейн-Вестфалія.

За мотивами останніх подій у житті Шумахера вийде документальний серіал «Ральф і Етьєн, ми говоримо «Так». У чотирьох серіях розкриють історію кохання пари та покажуть кадри з весільної церемонії.

До слова, раніше помер експілот Формули-1 Алессандро Дзанарді. Італійцю було 59 років. Після втрати двох ніг він чотири рази став паралімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, нещодавно Гран-прі Туреччини повернувся у календар Формули-1. «Істанбул Парк» уклав із чемпіонатом контракт на п'ять сезонів. Перший етап відбудеться у 2027 році.