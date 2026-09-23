«Ред Булл» обрав напарника Ферстаппена на наступний сезон Формули-1

Австрійська стайня сформувала пару пілотів на 2027 рік

Французький гонщик Ізак Аджар продовжить виступи за «Ред Булл» у наступному сезоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу команди.

Молодий пілот проводить другий рік у Королеві автоспорту. У дебютному сезоні він захищав кольори стайні «Рейсінг Буллз». Натомість на другий він перейшов до основної команди «червоних биків».

Раніше «Ред Булл» підписав новий контракт із Максом Ферстаппеном. Чотириразовий чемпіон світу залишиться в австрійській стайні щонайменше до кінця 2030 року. Нідерландець свого часу теж перейшов із дочірньої команди в основну.

Цьогоріч Аджар провів 11 гран-прі. Наразі найкращим результатом 21-річного француза залишається 3-тє місце в Монако. Три останні етапи другий пілот «Ред Булла» пропустив через ушкодження зап'ястя.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Іспанії

Андреа Кімі Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Італієць набрав 292 очки. Далі розташувався його напарник у стайні «Мерседес» Джордж Расселл (211 пунктів) і пілот «Феррарі» Льюїс Гемілтон (191).

До британського пілота впритул підібрався співвітчизник Ландо Норріс (186 балів). Натомість Шарль Леклер набрав 167 очок, а Макс Ферстаппен – 145.

«Мерседес» у Кубку конструкторів завоював 503 пункти. Німецько-британська стайня впевнено випереджає конкурентів. «Феррарі» набрала 358 балів, а чемпіонський «Макларен» – 306 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме паузу на два тижні. Гран-прі Азербайджану відбудеться 24-26 вересня у Баку. Етап відбудеться у класичному форматі, але зі зміщенням на один день.

Дві вільні практики проведуть в четвер, а третє тренування і кваліфікацію – у п'ятницю. Гонка відбудеться у суботу через День пам'яті в Азербайджані 27 вересня.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.