Ферстаппен повторив показник відданості Шумахера

Макс Ферстаппен перемагав лише в складі однієї команди Формули-1

Перемога на трасі в передмісті Куала-Лумпура стала особливою для пілота

Нідерландський гонщик стайні «Ред Булл» Макс Ферстаппен зрівнявся з легендарним німцем Міхаелем Шумахером за кількістю перемог у складі однієї команди Формули-1. Про це повідомляє «Главком».

Чотириразовий чемпіон світу виграв Гран-прі Бахрейну в Малайзії. Тепер за його плечима 72 перемоги з «Ред Буллом». Натомість Шумахер у 1996-2006 роках оформив таку ж кількість звитяг за кермом «Феррарі». Рекордсмен – Льюїс Гемілтон, який оформив 84 перемоги в «Мерседесі».

Ферстаппен провів 249 гран-прі у Формулі-1. Зокрема, 23 етапи нідерландець провів за «Торо Россо» – дочірню команду «Ред Булла». У першу команду він перебрався посеред сезону-2016 та тоді ж оформив першу перемогу.

У нинішньому сезоні Ферстаппен набрав 188 очок. Тріумф на малайзійській трасі «Сепанг», що прийняла Гран-прі Бахрейну через безпекову ситуацію на Близькому Сході, став для нього першим цьогоріч. У сезоні-2025 пілот «Ред Булла» здобув вісім перемог.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Бахрейну

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» закріпився у лідерах загального заліку. Італійський пілот набрав 320 очок. Британець Джордж Расселл серйозно відпустив свого напарника (236 пунктів). Третім залишився гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (214 балів).

Ферстаппен ділить п'яте місце з чинним чемпіоном Ландо Норрісом («Макларен»), а попереду їх опинився Шарль Леклер із «Феррарі» (191 очко). Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 556 пунктів. «Феррарі» до свого активу записала 405 балів. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 316 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Наступного тижня марафон перегонів продовжиться. 9-11 жовтня відбудеться Гран-прі Сінгапуру. Цього разу етап складатиметься зі спринту та основної гонки.

У п'ятницю відбудуться єдина вільна практика та кваліфікація до короткого заїзду. На суботу заплановані спринт і основна кваліфікація. У неділю відбудеться гонка. Торік перемогу в Сінгапурі відсвяткував Расселл.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.