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Контракт на 10 років. Формула-1 підтвердила повернення до Африки

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Контракт на 10 років. Формула-1 підтвердила повернення до Африки
Руанда незабаром приєднається до F1
фото: EFE

Королева автоспорту розширить географію етапів на ще один континент

Формула-1 оголосила про десятирічний контракт на проведення Гран-прі Африки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років. Новий автодром збудують орієнтовно за 40 км на південь від столиці Кіталі. Траса буде універсальним майданчиком для автоспорту та інших заходів.

«Угода символізує визначальний момент в історії Формули-1 і ознаменує повернення спорту в Африку вперше з 1993 року. Перегони в Африці давно були ціллю Формули-1: сьогоднішнє оголошення стало результатом багаторічної спільної роботи, спрямованої на створення необхідного фундаменту з найкращим партнером для проведення успішного, стійкого та першокласного гран-прі на довгі покоління вперед», – ідеться в заяві.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Сінгапуру

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» залишився у лідерах загального заліку. Італійський пілот набрав 340 очок. Британець Джордж Расселл неабияк відстав від напарника (238 пунктів). Третім залишився гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (229 балів).

На четверте місце піднявся Макс Ферстаппен із «Ред Булла» (221 очко). Далі розташувалися пілот «Феррарі» Шарль Леклер (215 пунктів) і чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена» (201). Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 578 пунктів. «Феррарі» до свого активу записала 444 бали. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 339 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 взяла паузу на два тижні. Гран-прі США відбудеться 23-25 жовтня в Остіні на «Трасі Америк». Етап відбудеться у класичному форматі – три вільні практики, суботня кваліфікація і недільна гонка.

Торік у штаті Техас тріумфував Ферстаппен. Компанію на подіумі йому склали Норріс і Леклер. Рекордсмен Остіна – Гемілтон (п'ять перемог).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Гран-прі Африка Формула-1

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