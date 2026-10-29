Аліна Ягупова допомогла своєму клубу здобути третю поспіль перемогу в Єврокубку

«Мерсін» Ягупової завершив перше коло групового етапу у Єврокубку на першому місці в групі

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова допомогла «Чукуруві Мерсін» обіграти «Олімпіакос» в Єврокубку 89:62. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українка зіграла 21 хвилину, набрала 12 очок (1/2 двоочкові, 2/3 триочкові, 4/4 штрафні), зробила 2 підбирання, 3 передачі при 1 фолі та 1 втраті.

«Мерсін» завершив перше коло групового етапу на першому місці в групі, вигравши всі три матчі.

Вже скоро жіноча збірна збереться для проведення перших матчів другого етапу відбору на Євробаскет-2027. З 11 по 17 листопада національна збірна проведе матчі проти Франції, Люксембурга та Великобританії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).