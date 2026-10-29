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Аліна Ягупова допомогла своєму клубу здобути третю поспіль перемогу в Єврокубку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Аліна Ягупова допомогла своєму клубу здобути третю поспіль перемогу в Єврокубку
Аліна Ягупова зіграла 21 хвилину, набрала 12 очок

«Мерсін» Ягупової завершив перше коло групового етапу у Єврокубку на першому місці в групі

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова допомогла «Чукуруві Мерсін» обіграти «Олімпіакос» в Єврокубку 89:62. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українка зіграла 21 хвилину, набрала 12 очок (1/2 двоочкові, 2/3 триочкові, 4/4 штрафні), зробила 2 підбирання, 3 передачі при 1 фолі та 1 втраті.

«Мерсін» завершив перше коло групового етапу на першому місці в групі, вигравши всі три матчі.

Вже скоро жіноча збірна збереться для проведення перших матчів другого етапу відбору на Євробаскет-2027. З 11 по 17 листопада національна збірна проведе матчі проти Франції, Люксембурга та Великобританії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: Аліна Ягупова баскетбол

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