Український фахівець увійшов до тренерського штабу «Галатасарая»

Сергій Гладир буде помічником Манучара Маркоїшвілі

Асистент головного тренера національної збірної України з баскетболу Сергій Гладир продовжить свою тренерську кар’єру у Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Український наставник увійшов до тренерського штабу Манучара Маркоїшвілі у «Галатасараї». Грузин замінив на посаді головного тренера «Галатасарая» Джанмарко Поццекко. Маркоїшвілі та Гладир уже прибули до Туреччини.

Гладир та Маркоїшвілі останні кілька років входили до тренерського штабу Монако. Після відходу Васіліса Спануліса в кінці минулого сезону грузин тренував монегасків в матчах Євроліги, а українець – під час поєдинків чемпіонату Франції.

«Галатасарай» стартував в чемпіонаті Туреччини з однією перемогою в трьох іграх, а також програв стартовий матч групового етапу Ліги чемпіонів.

Перший матч в Туреччині Гладир може провести завтра 18 жовтня проти «Бешикташа», до тренерського штабу якого входить український тренер Дмитро Болдаєв.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.