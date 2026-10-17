Головна Спорт Баскетбол
search button user button menu button

Український фахівець увійшов до тренерського штабу «Галатасарая»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Український фахівець увійшов до тренерського штабу «Галатасарая»
Сергій Гладир розпочинає роботу в Туреччині
фото: ФБУ

Сергій Гладир буде помічником Манучара Маркоїшвілі

Асистент головного тренера національної збірної України з баскетболу Сергій Гладир продовжить свою тренерську кар’єру у Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Український наставник увійшов до тренерського штабу Манучара Маркоїшвілі у «Галатасараї». Грузин замінив на посаді головного тренера «Галатасарая» Джанмарко Поццекко. Маркоїшвілі та Гладир уже прибули до Туреччини.

Гладир та Маркоїшвілі останні кілька років входили до тренерського штабу Монако. Після відходу Васіліса Спануліса в кінці минулого сезону грузин тренував монегасків в матчах Євроліги, а українець – під час поєдинків чемпіонату Франції.

«Галатасарай» стартував в чемпіонаті Туреччини з однією перемогою в трьох іграх, а також програв стартовий матч групового етапу Ліги чемпіонів.

Перший матч в Туреччині Гладир може провести завтра 18 жовтня проти «Бешикташа», до тренерського штабу якого входить український тренер Дмитро Болдаєв.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: тренер баскетбол Сергій Гладир

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лєв Кошеватський зіграв ще один вдалий матч за «Латвійський Університет»
Український баскетболіст був близьким до трипл-даблу у грі Латвійсько-естонської ліги
2 жовтня, 09:53
Клуб «Енсіно» Юркевічус програв «ІДК Гіпускоа»
Українська баскетболістка Юркевічус дебютувала в чемпіонаті Іспанії
5 жовтня, 11:47
У виїзному матчі проти «Волині» Кабацюра набрав 19 очок
Визначено символічну збірну та найкращого гравця першого туру баскетбольної Суперліги
5 жовтня, 18:58
Леброн Джеймс розпочне новий сезон у складі нової команди
Леброн Джеймс готується до 24-го сезону в НБА на тлі проблем зі здоров'ям
6 жовтня, 22:34
Михайло Бублик відіграв 14.5 хвилин, набрав 4 очки, поставив 1 блок-шот
Захисник збірної України з баскетболу Бублик дебютував у чемпіонаті Литви
9 жовтня, 09:09
23-річна захисниця Узельман – вихованка дніпровського баскетболу
«Київ-Баскет» підписав контракти з двома гравчинями перед стартом жіночої Суперліги
12 жовтня, 18:45
Бойко провела на майданчику 32 хвилини, за які набрала 15 очок та зробила 4 підбирання
Бойко набрала 15 очок у матчі чемпіонату Литви з баскетболу
14 жовтня, 11:22
Клуб з Торонто отримав серйозне підсилення
Кавай Леонард висловився про повернення до «Торонто»
17 вересня, 15:25
Коннор Кінг (праворуч) пішов на підвищення
«Манчестер Юнайтед» несподівано запросив нового тренера
25 вересня, 13:05

Баскетбол

Український фахівець увійшов до тренерського штабу «Галатасарая»
Український фахівець увійшов до тренерського штабу «Галатасарая»
Лідерка збірної України з баскетболу допомогла «Мерсіну» з перемоги стартувати у Єврокубку
Лідерка збірної України з баскетболу допомогла «Мерсіну» з перемоги стартувати у Єврокубку
Пішов з життя легендарний американський баскетболіст
Пішов з життя легендарний американський баскетболіст
«Франківськ-Прикарпаття» зазнав першої поразки у Балтійській жіночій баскетбольній лізі
«Франківськ-Прикарпаття» зазнав першої поразки у Балтійській жіночій баскетбольній лізі
Міріам Уро-Ніле набрала 16 очок у Єврокубку
Міріам Уро-Ніле набрала 16 очок у Єврокубку
Олександр Ковляр зробив шість результативних передач у другому турі Єврокубка
Олександр Ковляр зробив шість результативних передач у другому турі Єврокубка

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
88K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Вчора, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Вчора, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Вчора, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua