Ілля Кабацюра став найкращим баскетболістом першого ігрового тижня Суперліги (відео)

У Рівному Кабацюра оформив дабл-дабл – 15 очок та 10 підбирань

У виїзному матчі проти «Волині» Кабацюра набрав 19 очок

MVP першого туру регулярного чемпіонату Суперліги визнано форварда «Київ-Баскету» Іллю Кабацюру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У виїзному матчі проти «Волині» баскетболіст набрав 19 очок, реалізувавши 8 з 13 двоочкових та всі три штрафні, додав 4 підбирання, 2 передачі й 2 перехоплення. Рейтинг ефективності – 19 балів.

Наступного дня в Рівному Кабацюра оформив дабл-дабл – 15 очок та 10 підбирань, а також віддав 4 результативні передачі при 7 з 8 з лінії штрафних (РЕ 24).

В обох зустрічах «Київ-Баскет» здобув перемоги – 89:82 над «Волинню» та 79:70 над «Рівне-Dream» – і розпочав сезон із двох виїзних успіхів.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.