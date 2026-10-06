Головна Спорт Баскетбол
search button user button menu button

Ілля Кабацюра став найкращим баскетболістом першого ігрового тижня Суперліги (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ілля Кабацюра став найкращим баскетболістом першого ігрового тижня Суперліги (відео)
У Рівному Кабацюра оформив дабл-дабл – 15 очок та 10 підбирань

У виїзному матчі проти «Волині» Кабацюра набрав 19 очок

MVP першого туру регулярного чемпіонату Суперліги визнано форварда «Київ-Баскету» Іллю Кабацюру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У виїзному матчі проти «Волині» баскетболіст набрав 19 очок, реалізувавши 8 з 13 двоочкових та всі три штрафні, додав 4 підбирання, 2 передачі й 2 перехоплення. Рейтинг ефективності – 19 балів. 

Наступного дня в Рівному Кабацюра оформив дабл-дабл – 15 очок та 10 підбирань, а також віддав 4 результативні передачі при 7 з 8 з лінії штрафних (РЕ 24).

В обох зустрічах «Київ-Баскет» здобув перемоги – 89:82 над «Волинню» та 79:70 над «Рівне-Dream» – і розпочав сезон із двох виїзних успіхів. 

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: Суперліга баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Ковляр відіграв майже 16 хвилин, за які набрав набрав 11 очок
Олександр Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Єврокубку
1 жовтня, 08:50
Михайлюк: Виступи за збірну допомогли мені тримати форму
Михайлюк прокоментував свої матчі за збірну України у кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
29 вересня, 16:33
«Чукуруву Мерсін» Ягупової розпочала виступи у чемпіонаті Туреччини 2026/27
Лідерка збірної України з баскетболу Ягупова результативною грою розпочала сезон
28 вересня, 16:13
«Жовті канарки» після одного з поєдинків
Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів отримав суворе покарання від ФІФА
26 вересня, 18:51
Лоуренс Тантер був диктором арени «Лос-Анджелес Лейкерс» 43 сезони поспіль
Леброн Джеймс щемливо прокоментував смерть легендарного диктора арени «Лос-Анджелес Лейкерс»
24 вересня, 18:27
Новий сезон для Тиртишника стартує 26-27 вересня
Баскетболіст збірної України Ілля Тиртишник визначився з новим клубом
17 вересня, 16:12
Арсеній Батагов (праворуч) наблизився до повернення на поле
Легіонер збірної України відновив заняття після тривалої паузи
16 вересня, 15:49
Катерина Коваль виступатиме в Техасі
Відмовилася грати з росіянкою. Українська баскетболістка знайшла новий клуб у США
13 вересня, 13:30
Україну на Чемпіонаті Європи представляли Анжеліка Ляшко, Вероніка Космач, Віра Грималюк і Дар'я Кононученко
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поразкою від Нідерландів завершила виступи на Чемпіонаті Європи
12 вересня, 22:13

Баскетбол

Визначився розклад матчів першого туру баскетбольної Вищої ліги
Визначився розклад матчів першого туру баскетбольної Вищої ліги
Ілля Кабацюра став найкращим баскетболістом першого ігрового тижня Суперліги (відео)
Ілля Кабацюра став найкращим баскетболістом першого ігрового тижня Суперліги (відео)
Визначено символічну збірну та найкращого гравця першого туру баскетбольної Суперліги
Визначено символічну збірну та найкращого гравця першого туру баскетбольної Суперліги
Власники клубів-учасників Євроліги готують серйозні зміни у турнірі
Власники клубів-учасників Євроліги готують серйозні зміни у турнірі
Українська баскетболістка Юркевічус дебютувала в чемпіонаті Іспанії
Українська баскетболістка Юркевічус дебютувала в чемпіонаті Іспанії
Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок у передсезонному матчі НБА
Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок у передсезонному матчі НБА

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
114K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua