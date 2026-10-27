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Христина Кулєша оформила дабл-дабл у чемпіонаті Австрії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Христина Кулєша оформила дабл-дабл у чемпіонаті Австрії
Кулєша допомогла «УБІ Грац» виграти у «Лінца»

Кулєша набрала 33 очка, зібрала 16 підбирань

Форвардиня збірної України з баскетболу Христина Кулєша провела дуже сильний матч в чемпіонаті Австрії, допомігши своєму «УБІ Грац» виграти у «Лінца» 80:72 в матчі чемпіонату Австрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Кулєша провела матч без замін, набрала 33 очка (10/17 двоочкові, 2/5 триочкові, 7/7 штрафні), зібрала 16 підбирань, зробила 1 передачу, 2 блок-шоти при 2 фолах та 1 втраті.

На старті сезону в шести матчах за «УБІ Грац» Кулєша в середньому грає 30 хвилин, набирає 19.2 очка, 10.2 підбирання. Її команда виграла п’ять матчів і займає друге місце в турнірній таблиці.

Вже скоро жіноча збірна збереться для проведення перших матчів другого етапу відбору на Євробаскет-2027. З 11 по 17 листопада національна збірна проведе матчі проти Франції, Люксембурга та Великобританії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: баскетбол

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