Збірна України з баскетболу U-14 розгромила «Жальгіріс» у контрольному матчі

У поєдинку з «Жальгірісом» українці виграли три з чотирьох чвертей

Чоловіча збірна України з баскетболу U-14 вирушила в Литву для проведення товариських ігор з місцевими командами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Збірна під керівництвом Олександра Ворони, якому допомагає Нікіта Руслов, провела короткий збір в Івано-Франківську, після чого вирушила в Литву, де заплановано проведення трьох товариських матчів.

До Литви вирушили 12 юних баскетболістів:

Єгор Боркун (БК Дніпро)

Тимофій Манічев (БК Дніпро)

Федір Григоренко (КДЮСШ Маяк Оболоні, Київ)

Давід Кобець (СХІД Лозова)

Герман Сообцоков (БК Дніпро)

Олег Булич (ЛО ДЮСШ Lemberg Bulldogs, Львів)

Михайло Храпач (ПСДЮСШОР-2, Полтава)

Кирил Володін (ОСДЮСШОР – Черкаські Мавпи)

Данієль Фортуна (ЧЕ Баскет ЧОДЮСШ, Чернівці)

Іван Васильєв (СДЮСШОР ім. Літвака, Одеса)

Андрій Халипенко (СДЮСШОР ім. Літвака, Одеса)

Тимофій Вишняков (ОСДЮСШОР – Черкаські Мавпи)

Наша команда вже провела перший матч, зігравши з юнаками «Жальгіріса», яких обіграли 83:51. Українці виграли три з чотирьох чвертей, а ключовою стала друга чверть, яку українці виграли 30:9.

Наш тренерський штаб задіяв усіх 12 гравців, намагаючись рівномірно розподілити між ними ігровий час. Найрезультативнішим в складі України став Андрій Халипенко, який набрав 14 очок.

Жальгіріс – Україна U-14 51:83 (11:19, 9:30, 13:16, 18:18)

Україна U-14: Фортуна 12 + 5 перехоплень, Сообцоков 8 + 5 підбирань, Боркун 6 + 8 підбирань, Васильєв 5, Григоренко 2 + 9 підбирань – старт; Халипенко 14, Володін 11 + 5 підбирань, Вишняков 8, Манічев 7, Булич 4 + 5 підбирань, Храпач 4 + 6 підбирань, Кобець 2 + 6 передач.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.