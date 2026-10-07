Збірна України з баскетболу U-14 розгромила «Жальгіріс» у контрольному матчі
У поєдинку з «Жальгірісом» українці виграли три з чотирьох чвертей
Чоловіча збірна України з баскетболу U-14 вирушила в Литву для проведення товариських ігор з місцевими командами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Збірна під керівництвом Олександра Ворони, якому допомагає Нікіта Руслов, провела короткий збір в Івано-Франківську, після чого вирушила в Литву, де заплановано проведення трьох товариських матчів.
До Литви вирушили 12 юних баскетболістів:
- Єгор Боркун (БК Дніпро)
- Тимофій Манічев (БК Дніпро)
- Федір Григоренко (КДЮСШ Маяк Оболоні, Київ)
- Давід Кобець (СХІД Лозова)
- Герман Сообцоков (БК Дніпро)
- Олег Булич (ЛО ДЮСШ Lemberg Bulldogs, Львів)
- Михайло Храпач (ПСДЮСШОР-2, Полтава)
- Кирил Володін (ОСДЮСШОР – Черкаські Мавпи)
- Данієль Фортуна (ЧЕ Баскет ЧОДЮСШ, Чернівці)
- Іван Васильєв (СДЮСШОР ім. Літвака, Одеса)
- Андрій Халипенко (СДЮСШОР ім. Літвака, Одеса)
- Тимофій Вишняков (ОСДЮСШОР – Черкаські Мавпи)
Наша команда вже провела перший матч, зігравши з юнаками «Жальгіріса», яких обіграли 83:51. Українці виграли три з чотирьох чвертей, а ключовою стала друга чверть, яку українці виграли 30:9.
Наш тренерський штаб задіяв усіх 12 гравців, намагаючись рівномірно розподілити між ними ігровий час. Найрезультативнішим в складі України став Андрій Халипенко, який набрав 14 очок.
Жальгіріс – Україна U-14 51:83 (11:19, 9:30, 13:16, 18:18)
- Україна U-14: Фортуна 12 + 5 перехоплень, Сообцоков 8 + 5 підбирань, Боркун 6 + 8 підбирань, Васильєв 5, Григоренко 2 + 9 підбирань – старт; Халипенко 14, Володін 11 + 5 підбирань, Вишняков 8, Манічев 7, Булич 4 + 5 підбирань, Храпач 4 + 6 підбирань, Кобець 2 + 6 передач.
Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.
Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.
Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.
До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.
Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.
Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.
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