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Визначено символічну збірну та найкращого гравця третього туру баскетбольної Суперліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначено символічну збірну та найкращого гравця третього туру баскетбольної Суперліги

Найкращим гравцем третього туру Суперліги туру визнано центрового «Рівного» Джавона Бенсона

Минулими вихідними в рамках регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги було зіграно дев'ять матчів: за підсумком зіграних поєдинків визначено символічну збірну 3 туру, до якої увійшли представники п'яти різних клубів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Символічна збірна третього туру Суперліги

  • Камерон Кларді, «Київ-Баскет» (2 матчі) – 21.0 очка, 7.5 передачі, 2.0 перехоплення, 2.0 підбирання (РЕ 24.5)
  • Джонатан Ілеледжі, «Запоріжжя» (2 матчі) – 21.5 очка, 6.0 підбирання, 1.5 перехоплення (РЕ 20.5)
  • Артем Романиця, «Харківські Соколи» (2 матчі) – 15.0 очка, 14.5 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 25.5)
  • Джавон Бенсон, «Рівне» (2 матчі) – 17.5 очка, 11.5 підбирання, 2.5 блок-шота (РЕ 20.0)
  • Зак Лавдей, «Хмельницький» (1 матч) – 17 очок, 22 підбирання (РЕ 29.0) 

Найкращий гравець третього туру Суперліги

MVP туру визнано центрового «Рівного» Джавона Бенсона. У неділю американець допоміг своїй команді завдати першої поразки в сезоні чемпіонам України – «Рівне» впевнено здолало «Дніпро» з рахунком 86:69.

У тому матчі Бенсон оформив вражаючий дабл-дабл «—» 24 очки та 17 підбирань, з яких 4 на чужому щиті, додавши 2 передачі й 2 блок-шоти. Реалізація з гри склала 6 з 10 двоочкових та 2 з 5 триочкових, з лінії штрафних – 6 з 10. Рейтинг ефективності – 29 балів.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: Суперліга баскетбол

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