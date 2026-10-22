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Дональд Трамп розкритикував Леброна Джеймса за поведінку під час виконання гімну США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Дональд Трамп розкритикував Леброна Джеймса за поведінку під час виконання гімну США
Джеймсу дісталося від Трампа

Трампа назвав Джеймса «нікудишньою людиною»

Президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Трампа в Truth Social.

«Леброн Джеймс, слухаючи наш гімн, виявив неповагу до нашої країни! З самого початку я говорив, що він нікудишня людина, цілковита ганьба», – написав Трамп.

За його словами, «Леброн Джеймс має вибачитися» за свою поведінку. Зокрема, перед американськими військовими.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: Дональд Трамп НБА баскетбол Леброн Джеймс

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