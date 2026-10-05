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Визначено символічну збірну та найкращого гравця першого туру баскетбольної Суперліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначено символічну збірну та найкращого гравця першого туру баскетбольної Суперліги
У виїзному матчі проти «Волині» Кабацюра набрав 19 очок

Найкращим гравцем першого туру було визнано форварда «Київ-Баскета» Іллю Кабацюру

Протягом 1-4 жовтня в рамках регулярного чемпіонату Суперліги було зіграно дев'ять матчів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

По дві гри прийняли Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ та Хмельницький, ще один поєдинок відбувся в Миколаєві.

За підсумком зіграних поєдинків визначено символічну збірну 1 туру, до якої увійшли представники п'яти різних клубів:

  • Джордан Теллі, «Черкаські Мавпи» (1 матч) – 17 очок, 11 передач, 4 підбирання (РЕ 22)
  • Дерік Ньютон, «Хмельницький» (2 матчі) – 21.0 очка, 4.5 підбирання, 1.5 передачі (РЕ 17.5)
  • Тадж Твітт, «Волинь» (2 матчі) – 15.0 очка, 12.5 підбирання (РЕ 21.0)
  • Ілля Кабацюра, «Київ-Баскет» (2 матчі) – 17.0 очка, 7.0 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 21.5)
  • Данііл Сипало, «Дніпро» (2 матчі) – 13.0 очка, 8.0 підбирання, 2.0 блок-шота, 1.5 перехоплення (РЕ 17.0) 

MVP туру визнано форварда «Київ-Баскета» Іллю Кабацюру. У виїзному матчі проти «Волині» баскетболіст набрав 19 очок, реалізувавши 8 з 13 двоочкових та всі три штрафні, додав 4 підбирання, 2 передачі й 2 перехоплення. Рейтинг ефективності – 19 балів. 

Наступного дня в «Рівному» Кабацюра оформив дабл-дабл – 15 очок та 10 підбирань, а також віддав 4 результативні передачі при 7 з 8 з лінії штрафних (РЕ 24).

В обох зустрічах «Київ-Баскет» здобув перемоги – 89:82 над «Волинню» та 79:70 над «Рівне-Dream» – і розпочав сезон із двох виїзних успіхів.  

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол Суперліга

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