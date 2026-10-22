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Ткаченко набрав шість очок у матчі Єврокубку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ткаченко набрав шість очок у матчі Єврокубку
Ткаченко набрав 6 очок, зібрав 3 підбирання, зробив 2 перехоплення, поставив 1 блок-шот

«Рігас Зеллі» Ткаченка програв «Хапоелю»

Іван Ткаченко відіграв 15 хвилин за «Рігас Зеллі» в матчі Єврокубку проти «Хапоеля» Єрусалим, який його команда програла 64:100. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українець набрав 6 очок (3/4 двоочкові, 0/3 триочкові), зібрав 3 підбирання, зробив 2 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 2 фолах і 2 втратах.

У чемпіонаті Литви «Таураге» дав бій, але програв «Рітасу» 71:79. Андрій Войналович за 24 хвилини набрав 8 очок (3/5 двоочкові, 0/3 триочкові, 2/3 штрафні), зібрав 1 підбір, віддав 1 передачу при 3 втратах і 1 фолі.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: Іван Ткаченко баскетбол

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