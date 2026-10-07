Головна Спорт Баскетбол
search button user button menu button

Олександр Ковляр набрав 10 очок у грі Єврокубку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Олександр Ковляр набрав 10 очок у грі Єврокубку
Команда Ковляра поступилась «Наполі» 75:93

Ковляр провів на майданчику 22 хвилини, набрав 10 очок, зробив 3 передачі

Розігрувальник збірної України з баскетболу Олександр Ковляр разом з «Будучностю» провів матч у Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Ковляра поступилась «Наполі» 75:93.

Ковляр провів на майданчику 22 хвилини, набрав 10 очок (1/3 двоочкові, 1/4 триочкові, 5/6 штрафні), зробив 3 передачі при 3 втратах та 1 фолі.

Ще один українець Іван Ткаченко з «Рігас Зеллі» зазнав поразки від німецького «Ростоку» 86:87. Ткаченко відіграв майже 28 хвилин, набрав 6 очок (2/7 триочкові), 5 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення при 4 фолах.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: Олександр Ковляр Іван Ткаченко баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Леброн Джеймс розпочне новий сезон у складі нової команди
Леброн Джеймс готується до 24-го сезону в НБА на тлі проблем зі здоров'ям
Вчора, 22:34
Євроліга наразі налічує 20 клубів
У Євролізі ухвалили рішення щодо співпраці з НБА
Вчора, 17:17
Михайлюк відіграв 17 хвилин, набрав 9 очок, віддав 3 передачі
Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок у передсезонному матчі НБА
5 жовтня, 10:11
Кошеватський в новій команді гратиме під номером 66
Баскетболіст Кошеватський продовжить кар'єру в Латвії
22 вересня, 11:32
Євгенія Путра провела рік в студентській лізі США, після чого вирішила повернутися до Європи
Баскетболістка збірної України Путра перебралася в європейський чемпіонат після сезону в США
19 вересня, 00:15
Українець не допоможе своїй команді у Суперкубку Іспанії
«Басконія» може розірвати контракт з Олексієм Ленєм
18 вересня, 15:45
Після поразки від Азербайджану на Україну чекає гра з Нідерландами
Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 поступилась Азербайджану у першому матчі Чемпіонату Європи
12 вересня, 20:29
Реджеп Ердоган керує Туреччиною вже 23 роки
Президент Туреччини Ердоган зіграв в баскетбол (відео)
12 вересня, 16:26
Останнім клубом Лень був «Реал»
«Басконія» веде переговори щодо підписання контракту з Олексієм Ленєм
11 вересня, 13:34

Баскетбол

Аліна Ягупова зіграє у матчі за Суперкубок Європи: де дивитися поєдинок
Аліна Ягупова зіграє у матчі за Суперкубок Європи: де дивитися поєдинок
Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок в предсезонному матчі НБА
Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок в предсезонному матчі НБА
Олександр Ковляр набрав 10 очок у грі Єврокубку
Олександр Ковляр набрав 10 очок у грі Єврокубку
Леброн Джеймс готується до 24-го сезону в НБА на тлі проблем зі здоров'ям
Леброн Джеймс готується до 24-го сезону в НБА на тлі проблем зі здоров'ям
У Євролізі ухвалили рішення щодо співпраці з НБА
У Євролізі ухвалили рішення щодо співпраці з НБА
Визначився розклад матчів першого туру баскетбольної Вищої ліги
Визначився розклад матчів першого туру баскетбольної Вищої ліги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2026
124K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua