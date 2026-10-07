Олександр Ковляр набрав 10 очок у грі Єврокубку

Ковляр провів на майданчику 22 хвилини, набрав 10 очок, зробив 3 передачі

Розігрувальник збірної України з баскетболу Олександр Ковляр разом з «Будучностю» провів матч у Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Ковляра поступилась «Наполі» 75:93.

Ковляр провів на майданчику 22 хвилини, набрав 10 очок (1/3 двоочкові, 1/4 триочкові, 5/6 штрафні), зробив 3 передачі при 3 втратах та 1 фолі.

Ще один українець Іван Ткаченко з «Рігас Зеллі» зазнав поразки від німецького «Ростоку» 86:87. Ткаченко відіграв майже 28 хвилин, набрав 6 очок (2/7 триочкові), 5 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення при 4 фолах.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.