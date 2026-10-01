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Олександр Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Єврокубку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Олександр Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Єврокубку
Олександр Ковляр відіграв майже 16 хвилин, за які набрав набрав 11 очок

Чорногорська «Будучность» у Польщі обіграла «Шльонськ»

Перемогами розпочали сезон у Єврокубку обидві команди з гравцями збірної України з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Чорногорська «Будучность» у Польщі обіграла «Шльонськ» 99:75.

Олександр Ковляр відіграв майже 16 хвилин, за які набрав набрав 11 очок (2/5 двоочкові, 1/2 триочкові, 4/6 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 5 фолах.

Латвійський «Рігас Зеллі» вирвав перемогу у «Дертони» 86:84. Іван Ткаченко провів на майданчику 29 хвилин, набрав 6 очок (2/6 двоочкові), зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 2 фолах.

У Кубку ФІБА відбулись матчі-відповіді кваліфікації. «Динамо» Бухарест обіграв «Пею» 105:83 і по сумі матчів вийшов до основного етапу. Ростислав Новицький за «Динамо» зіграв 17 хвилин, набрав 13 очок (5/5 двоочкові, 0/1 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 3 фолах.

А ось естонському «Пярну» не вистачило домашньої перемоги над «Нефтчі» 73:61 – по сумі матчів Пярну поступився 140:141. У другому матчі Ілля Сидоров відіграв 27 хвилин, набрав 14 очок (4/7 двоочкові, 2/7 триочкові, 0/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 4 передачі, 3 перехоплення при 1 втраті та 4 фолах.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса», не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти «Дубая».

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол Олександр Ковляр

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