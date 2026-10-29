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«Юта» Михайлюка поступилася «Сан-Антоніо» у поєдинку НБА: як зіграв українець

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Юта» Михайлюка поступилася «Сан-Антоніо» у поєдинку НБА: як зіграв українець
Михайлюк відіграв майже 15 хвилин, набрав 3 очки, зібрав 2 підбирання
фото: Getty Images

«Юта» Святослава Михайлюка в овертаймі програла «Сан-Антоніо»

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк зіграв за «Юту» в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Сан-Антоніо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Святослава Михайлюка в овертаймі програла 111:117.

Михайлюк відіграв майже 15 хвилин, набрав 3 очки (0/1 двоочкові, 1/5 триочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 1 передачу, обійшовшись без втрат і фолів.

В Латвійсько-естонській лізі «Латвійський Університет» програв «Тал/Теху» 59:78. Лєв Кошеватський провів на майданчику більше 30 хвилин, набрав 15 очок (3/8 двоочкові, 2/4 триочкові, 3/4 штрафні), зробив 2 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 4 фолах та 6 втратах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: баскетбол НБА Святослав Михайлюк

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