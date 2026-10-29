«Юта» Михайлюка поступилася «Сан-Антоніо» у поєдинку НБА: як зіграв українець

«Юта» Святослава Михайлюка в овертаймі програла «Сан-Антоніо»

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк зіграв за «Юту» в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Сан-Антоніо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Святослава Михайлюка в овертаймі програла 111:117.

Михайлюк відіграв майже 15 хвилин, набрав 3 очки (0/1 двоочкові, 1/5 триочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 1 передачу, обійшовшись без втрат і фолів.

В Латвійсько-естонській лізі «Латвійський Університет» програв «Тал/Теху» 59:78. Лєв Кошеватський провів на майданчику більше 30 хвилин, набрав 15 очок (3/8 двоочкові, 2/4 триочкові, 3/4 штрафні), зробив 2 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 4 фолах та 6 втратах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).