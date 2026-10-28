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Став відомий план підготовки жіночої збірної України до матчів відбору на Євробаскет-2027

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Став відомий план підготовки жіночої збірної України до матчів відбору на Євробаскет-2027
У другому раунді кваліфікації Євробаскету-2027 Україна виступає у групі М разом із Францією, Великою Британією та Люксембургом

Команда під керівництвом Інни Кочубей розпочне збір 7 листопада в Ризі (Латвія)

Жіноча національна збірна України з баскетболу  визначилася з планом підготовки до матчів другого раунду кваліфікації Чемпіонату Європи 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда під керівництвом Інни Кочубей розпочне збір 7 листопада в Ризі (Латвія), де готуватиметься до трьох поєдинків вирішального етапу відбору.

У перший день заплановано збір команди та вечірнє тренування. Вже 10 листопада українки вирушать до Люксембурга, де 11 листопада проведуть перший матч ігрового вікна проти місцевої збірної. Після цього національна команда переїде до Манчестера, де 14 листопада зіграє з Великою Британією.

15 листопада збірна України повернеться до Риги, де завершить листопадове вікно домашнім матчем проти Франції. Поєдинок відбудеться 17 листопада о 15:00.

Головна тренерка збірної України Інна Кочубей зазначила, що через стислий графік команда матиме обмежений час на підготовку до першого поєдинку, але планує використати кожну можливість для роботи.

«У нас буде лише два дні на підготовку до першого матчу, тому часу на розкачку практично немає. Але ми використаємо кожну хвилину, щоб максимально підготуватися до гри.

Зараз для всіх нас непрості часи, але ми добре розуміємо, за кого і за що виходимо на майданчик. Будемо боротися до кінця, грати з характером і серцем – так, як сьогодні бореться вся Україна.

Окремо хочу подякувати Федерації баскетболу України за те, що в нинішніх непростих умовах зробили максимум можливого для організації підготовки та створення належних умов для команди. Для нас це дуже важливо», – сказала Інна Кочубей.

У другому раунді кваліфікації Євробаскету-2027 жіноча збірна України виступає у групі М разом із Францією, Великою Британією та Люксембургом. У листопаді команди проведуть матчі першого кола, а в лютому 2027 року зіграють у другому колі.

До фінальної частини Чемпіонату Європи 2027 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

Календар матчів жіночої збірної України у листопаді:

  • 11 листопада, 20:00. Люксембург – Україна (Люксембург, Люксембург);
  • 14 листопада, 18:00. Велика Британія – Україна (Манчестер, Велика Британія);
  • 17 листопада, 15:00. Україна – Франція (Рига, Латвія).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: баскетбол

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