Ексдружина баскетболіста та відеографиня: які учасниці нового сезону тісно пов’язані зі спортом

До В'ячеслава Кравцова прийшло знайомитися чимало представниць спорту

У пʼятницю, 16 жовтня, відбулася премʼєра нового сезону романтичного шоу «Холостяк», у якому головним героєм є легендарний український баскетболіст Вʼячеслав Кравцов. Саме тому цілком недивно, що серед претенденток на серце Кравцова виявилося чимало повʼязаних зі спортом жінок, інформує «Главком».

Колишня дружина колеги Кравцова по збірній

Одним з найнеочікуваніших поворотів першої вечірки «Холостяка» стала поява на шоу Любові Конате, колишньої дружини гравця «Прометея», «Черкаських мавп» та інших клубів Макса Конате. Вʼячеслав одразу упізнав жінку, будучи серйозно здивованим.

Любов поділилася, що її стосунки з баскетболістом, який викликався до збірної України у межах підготовки до Євробаскета-2017, були дуже важкими. Він постійно пропадав, дивно себе поводив, що поклало край їхньому шлюбу. Сама Любов також сказала Вʼячеславу, що він їй подобається, що неабияк спантеличило «Холостяка». Він висловив сумніви у щирості, бо якби він давно подобався жінці, вона могла б написати йому першою ще задовго до шоу.

Спортсменки

Боротися за серце «Холостяка» прийшли одразу кілька спортсменок. Одним з найвдаліших перших знайомств з колишньою баскетболісткою бердянської «Чайки» Катерини Петрової, яка запропонувала пограти Вʼячеславу у добре знайому гру «33» («33» – це баскетбольна гра, де кожен закинутий мʼяч коштує три бали. Особливістю є те, що у разі промаху наступний гравець має виконувати кидок з того місця, де відскочив мʼяч). Чоловіку сподобалася ідея і вони з Катериною чудово провели час. Також Кравцову вона здалася знайомою, і не просто так – жінка є волонтеркою і просила Кравцова вийти на товариський матч у Литві з прапором її організації. Виявилося, що подарунок Кравцов зберігає і досі.

Також зʼявилися на шоу й інші українські спортсменки. Ними була представниця фітнес-модель Катерина Мельник та танцюристка Дар'я Харитонова

Людина, яка знаходиться поза кадром

Ще однією повʼязаною зі спортом учасницею стала відеографиня Крістіна Ціолковська. Вона досить активно працює на футбольних матчах збірної України, а також на поєдинках Ліги Європи та Ліги конференцій.

Її перше знайомство виявилося доволі оригінальним. Вона вручила Кравцову три відомі атрибути з особливим значенням. Першим був свисток, який Кравцов мав використати, коли хотів би дізнатися про жінку більше. Також вона подарувала баскетболістку жовту і червону картку. Першою вона «покарала» Кравцова за гарні очі, а другу він би мав вручити їй під час потенційного вибування з проєкту.

Нагадаємо, що новим героєм шоу «Холостяк» цьогоріч став професійний український баскетболіст та майстер спорту України міжнародного класу В’ячеслав Кравцов.