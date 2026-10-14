«Франківськ-Прикарпаття» здобув другу перемогу в Балтійській жіночій баскетбольній лізі

Наступний матч франківки проведуть 14 жовтня в Ризі проти латвійської RSU Riga

Франківки розгромили «Тарту Улікооль» із рахунком 93:36

Жіноча баскетбольна команда «Франківськ-Прикарпаття» здобула другу перемогу в Балтійській жіночій баскетбольній лізі (Women BBL) сезону 2026/27 у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У повторному матчі проти естонської «Тарту Улікооль» франківки розгромили суперниць із рахунком 93:36.

Українська команда захопила ініціативу із самого початку, вигравши першу чверть 27:12. У другому періоді перевага прикарпаток стала ще відчутнішою: вони набрали 24 очки, дозволивши суперницям здобути лише три. На велику перерву команди пішли за рахунку 51:15.

Після перерви франківки продовжили контролювати гру та довели матч до переконливої перемоги з різницею у 57 очок.

Найрезультативнішою у складі «Франківська-Прикарпаття» стала Світлана Полянцева, яка набрала 23 очки, віддала 6 результативних передач і здійснила 7 перехоплень. Ірина Бугаїова додала 21 очко, а Поліна Біленцова – 16.

Капітанка франківок Ольга Алексейчик оформила трипл-дабл: 15 очок, 11 результативних передач і 10 перехоплень.

У першому матчі проти «Тарту Улікооль», який відбувся 12 жовтня, «Франківськ-Прикарпаття» також переміг – 67:62.

Наступний матч франківки проведуть 14 жовтня в Ризі проти латвійської RSU Riga.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.