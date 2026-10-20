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«Ужгород» U-15 став переможцем першого туру Центральноєвропейської юнацької баскетбольної ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Ужгород» U-15 став переможцем першого туру Центральноєвропейської юнацької баскетбольної ліги
Ужгородці розпочали турнір із перемоги над польською командою KS Wilki Wrocław

У першому турі, що відбувся 16-18 жовтня у словацькому Світі, українська команда виграла всі п'ять матчів та посіла перше місце

БК «Ужгород» успішно розпочав виступи у сезоні 2026/27 Центральноєвропейської юнацької баскетбольної ліги (CEYBL) серед команд U-15. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У першому турі, що відбувся 16-18 жовтня у словацькому Світі, українська команда виграла всі п'ять матчів та посіла перше місце.

Ужгородці розпочали турнір із перемоги над польською командою KS Wilki Wrocław – 72:54. Далі українці обіграли чеський клуб Jižní Supi – 75:62 та SKB Fastav Zlín – 76:55.

У четвертому матчі БК «Ужгород» отримав переконливу перемогу над польським PGE Giek Turów Zgorzelec – 102:57, а завершив турнір успіхом у поєдинку проти господарів змагань, словацького BKM Iskra Svit, – 95:45.

Найрезультативнішим гравцем «Ужгорода» за підсумками п'яти матчів став Микита Онищенко, який у середньому набирав 21 очко за гру. Андрій Дьомін мав у середньому 14.8 очка, а Сергій Подворний – 10.8 очка.

Онищенка визнали найціннішим игроком (MVP) турніру U-15 у Світі.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол

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