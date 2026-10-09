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Клуб баскетболістки збірної України Юркевічус зазнав поразки в чемпіонаті Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Клуб баскетболістки збірної України Юркевічус зазнав поразки в чемпіонаті Іспанії
Юркевічус відіграла 19 хвилин, за які набрала 2 очка, зібрала 6 підбирань

«Енсіно» Юркевічус поступився на виїзді «Естепоні»

У четвер, 8 жовтня, баскетболістка збірної України Тетяна Юркевічус зіграла матч другого туру чемпіонату Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Енсіно» Юркевічус поступився на виїзді «Естепоні» 55:82. Українка відіграла 19 хвилин, за які набрала 2 очка (1/5 двоочкові, 0/1 триочкові), зібрала 6 підбирань, з яких 3 на чужому щиті, зробила 3 перехоплення при 2 фолах та 3 втратах.

Вже за місяць жіноча збірна збереться для проведення перших матчів другого етапу відбору на Євробаскет-2027. З 11 по 17 листопада національна збірна проведе матчі проти Франції, Люксембурга та Великобританії.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол

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