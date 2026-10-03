«Капфенберг» з українцем Зотовим здобув розгромну перемогу у Суперлізі
Український баскетболіст доєднався до «Капфенберг Буллз» влітку 2025 року
«Капфенберг Буллз» з українцем Віталієм Зотовим здобув перемогу у поєдинку другого туру австрійської баскетбольної Суперліги проти . Про це повідомляє «Главком».
«Буллз» виграли усі чотири чверті та здолали суперника з занальним рахунком 108:88.
Статистика Зотова у матчі виглядає настуним чином: 26 хвилин, 5 очок (1/2 двоочкових, 1/7 триочкових), 1 підбирання, 10 передач та 4 перехоплення при 4 фолах.
«Капфенберг Буллз» з чотирма пунктами посідає друге місце турнірної таблиці.
Суперліга Австрії. Регулярний чемпіонат, 2-й тур
- ББК Норд – Капфенберг Буллз – 88:108 (24:27, 25:27, 20:27, 19:27)
До слова, Олександр Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Адріатичній лізі.
Нагадаємо, що колишній гравець збірної України з баскетболу Юджін Джетер став директором зі скаутингу професійних гравців у клубі НБА «Лейкерс».
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