Іван Ткаченко набрав 12 очок у другому турі Єврокубка

Іван Ткаченко вийшов у старті і відіграв майже 28 хвилин, набрав 12 очок, зібрав 10 підбирань

«Рігас Зеллі» Ткаченка переміг «Цедевіту»

Іван Ткаченко допоміг «Рігас Зеллі» обіграти «Цедевіту» 89:79 у другому турі Єврокубка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Іван Ткаченко вийшов у старті і відіграв майже 28 хвилин, набрав 12 очок (3/5 двоочкові, 2/4 триочкові), зібрав 10 підбирань (5 на чужому кошику), віддав 1 передачу при 4 фолах.

Відзначимо також перемогу «Бенфіки» Айнарса Багатскіса над «Денізлі Баскет» 96:91 у другому турі Кубка Європи ФІБА. Маючи дві перемоги в двох іграх «Бенфіка» очолила свою групу.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.