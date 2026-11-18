У Джеймса сформувалася звичка відхилятися при кидку навіть у ситуаціях, коли для цього не було необхідності

Форвард «Філадельфії» Леброн Джеймс розповів, як у дитинстві намагався копіювати кидкову техніку Майкла Джордана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на подкаст Mind the Game.

За словами 41-річного баскетболіста, він звертав увагу на ефектні кидки з відхиленням назад, але не розумів, наскільки важливими є баланс і правильна механіка руху. У результаті у Джеймса сформувалася звичка відхилятися при кидку навіть у ситуаціях, коли для цього не було необхідності. Баскетболіст зізнався, що деякі її елементи збереглися в нього досі.

«У дитинстві я недостатньо добре знався на деталях кидкової техніки. Я знав тільки те, що він (Майкл Джордан) влучав, відхиляючись назад, і це виглядало круто. Тому я вирішив робити так само», – розповів Джеймс.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI.

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.