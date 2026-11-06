Головна Спорт Баскетбол
search button user button menu button

Леброн Джеймс проти букмекерів: компанія видалила рекламу ставок із ШІ-образом зірки НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Леброн Джеймс проти букмекерів: компанія видалила рекламу ставок із ШІ-образом зірки НБА
Після звернення юристів Джеймса рекламна публікація була видалена із соціальних мереж

У рекламному ролику з'явився створений штучним інтелектом персонаж, який був схожим на Джеймса

Юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Front Office Sports.

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.

Юристи назвали ситуацію особливо серйозною, оскільки після перегляду реклами може скластися враження, що Леброн робить ставки на баскетбольні матчі, що суперечило б правилам НБА.

Після звернення юристів рекламна публікація була видалена із соціальних мереж.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: Леброн Джеймс НБА баскетбол штучний інтелект букмекери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемога демократів обернулася ударом по технологічному сектору США
Перемога демократів на виборах у США обвалила акції технологічних компаній
4 листопада, 11:43
Штучний інтелект від Microsoft виявився вдвічі точнішим за лікарів
Компанія Microsoft навчила штучний інтелект ставити діагнози точніше за лікарів
23 жовтня, 12:46
Генеральний директор Barclays К. С. Венкатарішнан заявив, що банк активно впроваджуватиме ШІ
Один із найбільших банків Великої Британії звільнить 5 тис. працівників через ШІ
22 жовтня, 20:33
Ковляр зіграв 22 хвилини, набрав 3 очки, зібрав 3 підбирання, віддав 6 передач
Олександр Ковляр зробив шість результативних передач у другому турі Єврокубка
15 жовтня, 12:24
Михайлюк за 19 хвилин набрав 7 очок, зробив 7 підбирань і 2 передачі
Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу в передсезонному матчі НБА
13 жовтня, 10:12
Михайло Бублик відіграв 14.5 хвилин, набрав 4 очки, поставив 1 блок-шот
Захисник збірної України з баскетболу Бублик дебютував у чемпіонаті Литви
9 жовтня, 09:09
Французький клуб було зсновано у 1928 році
Клуб Євроліги оголосив про свою неплатоспроможність
7 жовтня, 15:05
Команда Ковляра поступилась «Наполі» 75:93
Олександр Ковляр набрав 10 очок у грі Єврокубку
7 жовтня, 11:15
Євроліга наразі налічує 20 клубів
У Євролізі ухвалили рішення щодо співпраці з НБА
6 жовтня, 17:17

Баскетбол

Леброн Джеймс проти букмекерів: компанія видалила рекламу ставок із ШІ-образом зірки НБА
Леброн Джеймс проти букмекерів: компанія видалила рекламу ставок із ШІ-образом зірки НБА
Дончич увірвався в історію НБА і перевершив рідкісне досягнення Джордана
Дончич увірвався в історію НБА і перевершив рідкісне досягнення Джордана
Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути перемогу у груповому етапі Єврокубку
Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути перемогу у груповому етапі Єврокубку
Святослав Михайлюк набрав шість очок у поєдинку НБА
Святослав Михайлюк набрав шість очок у поєдинку НБА
Максим Шульга набрав дебютні очки у Євролізі
Максим Шульга набрав дебютні очки у Євролізі
Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Єврокубку
Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Єврокубку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
92K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
50K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua