Колишній віцепрем’єр-міністр Кулеба очолив Опікунську раду Федерації баскетболу України

Кулеба займався баскетболом зі шкільних років і здобув звання кандидата у майстри спорту

На новій посаді Кулеба зосередиться на залученні додаткових ресурсів для реалізації проєктів Федерації баскетболу України

Олексій Кулеба також став головою Опікунської ради Федерації баскетболу України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У ФБУ зазначили, що на новій посаді Кулеба зосередиться на підтримці та розвитку українського баскетболу, розширенні співпраці з партнерами, залученні додаткових ресурсів для реалізації проєктів Федерації, розвитку спортивної інфраструктури та популяризації баскетболу серед дітей і молоді.

Кулеба раніше обіймав посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, голови Київської обласної державної адміністрації та заступника керівника Офісу Президента України.

Також він займався баскетболом зі шкільних років і здобув звання кандидата у майстри спорту з баскетболу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).