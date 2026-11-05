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Максим Шульга набрав дебютні очки у Євролізі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Максим Шульга набрав дебютні очки у Євролізі
«Реал» Шульги поступився в овертаймі
фото: «Реал»

У матчі проти «Панатінаїкоса» Шульга отримав 3 хвилини 25 секунд на майданчику, за які набрав 6 очок

Гравець збірної України з баскетболу Максим Шульга набрав перші свої очки у Євролізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У матчі проти «Панатінаїкоса» Шульга отримав 3 хвилини 25 секунд на майданчику, за які набрав 6 очок (2/2 триочкові), зробив 1 перехоплення. Втрат і фолів не робив. «Реал» Шульги поступився в овертаймі 112:115.

У Єврокубку Іван Ткаченко відіграв 16 хвилин за «Рігас Зеллі» проти «Ле Мана», але його команда програла 65:72. Ткаченко набрав 2 очки (1/2 двоочкові, 0/3 триочкові), зібрав 1 підбір. Втрат і фолів не робив.

Після гри наставник «Рігас Зеллі» повідомив, що Ткаченко грав з пошкодженням і наступний тиждень-два можливо команда дасть йому відпочинок.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: Максим Шульга Євроліга баскетбол

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