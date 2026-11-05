Максим Шульга набрав дебютні очки у Євролізі

У матчі проти «Панатінаїкоса» Шульга отримав 3 хвилини 25 секунд на майданчику, за які набрав 6 очок

Гравець збірної України з баскетболу Максим Шульга набрав перші свої очки у Євролізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У матчі проти «Панатінаїкоса» Шульга отримав 3 хвилини 25 секунд на майданчику, за які набрав 6 очок (2/2 триочкові), зробив 1 перехоплення. Втрат і фолів не робив. «Реал» Шульги поступився в овертаймі 112:115.

У Єврокубку Іван Ткаченко відіграв 16 хвилин за «Рігас Зеллі» проти «Ле Мана», але його команда програла 65:72. Ткаченко набрав 2 очки (1/2 двоочкові, 0/3 триочкові), зібрав 1 підбір. Втрат і фолів не робив.

Після гри наставник «Рігас Зеллі» повідомив, що Ткаченко грав з пошкодженням і наступний тиждень-два можливо команда дасть йому відпочинок.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).