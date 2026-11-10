Бірюк набрала 20 очок у грі NCAA

Бірюк допомогла «Гранд-Каньон» обіграти «Орегон»

Українська захисниця Даша Бірюк, яка проводить другий сезон в NCAA, зіграла другий матч в сезоні за «Гранд-Каньон». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Бірюк допомогла «Гранд-Каньон» обіграти «Орегон» 81:74.

Українка вийшла у старті, відіграла 33 хвилини, за які набрала 20 очок (3/4 двоочкові, 4/6 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 5 підбирань, 4 передачі, 2 блок-шота при 2 втратах та 1 фолі.

У першому матчі сезону Бірюк провела на майданчику 23 хвилини і за цей час набрала 3 очка (1/5 триочкові), зробила 4 підбирання, 1 передачу, 1 блок-шот при 1 втраті, а її команда виграла у Джексон Стейт 77:55.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI.

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.