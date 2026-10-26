Міріам Уро-Ніле набрала 17 очок у матчі чемпіонату Швейцарії

«Ньон» Уро-Ніле поступився «Фрібуру»

Форвардиня збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле стала найрезультативнішою в команді в матчі проти «Фрібура», який її «Ньон» програв 64:71. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українка відіграла майже 39 хвилин, набрала 17 очок (4/8 двоочкові, 3/8 триочкові), зробила 9 підбирань, 1 передачу, 2 блок-шота при 4 фолах та 5 втратах.

«Енсіно» Тетяни Юркевічус програв «Валенсії» 59:75 в матчі чемпіонату Іспанії. Юркевічус за 11 хвидин набрала 2 очка (1/2 двоочкові), зібрала 8 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 3 фолах та 1 втраті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).