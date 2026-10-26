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Міріам Уро-Ніле набрала 17 очок у матчі чемпіонату Швейцарії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Міріам Уро-Ніле набрала 17 очок у матчі чемпіонату Швейцарії
Уро-Ніле відіграла майже 39 хвилин, набрала 17 очок, зробила 9 підбирань

«Ньон» Уро-Ніле поступився «Фрібуру»

Форвардиня збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле стала найрезультативнішою в команді в матчі проти «Фрібура», який її «Ньон» програв 64:71. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українка відіграла майже 39 хвилин, набрала 17 очок (4/8 двоочкові, 3/8 триочкові), зробила 9 підбирань, 1 передачу, 2 блок-шота при 4 фолах та 5 втратах.

«Енсіно» Тетяни Юркевічус програв «Валенсії» 59:75 в матчі чемпіонату Іспанії. Юркевічус за 11 хвидин набрала 2 очка (1/2 двоочкові), зібрала 8 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 3 фолах та 1 втраті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: баскетбол

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