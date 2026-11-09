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19-річний Даріус Ейкафф повторив історичне досягнення Леброна Джеймса

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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19-річний Даріус Ейкафф повторив історичне досягнення Леброна Джеймса
Леброн Джеймс у підлітковому віці тричі проводив матчі з статистикою 30+ очок і 10+ асистів

Ейкафф став другим підлітком в історії НБА, якому вдалося кілька разів за кар'єру набрати 30+ очок і віддати 10+ асистів за гру

19-річний Даріус Ейкафф з «Сакраменто Кінгз» відзначився історичним досягненням у матчі регулярного чемпіонату НБА з «Маямі Хіт» (108:114). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НБА.

Даріус Ейкафф став лише другим підлітком в історії ліги, якому вдалося кілька разів за кар'єру набрати щонайменше 30 очок і віддати щонайменше 10 результативних передач за одну зустріч. Раніше подібне досягнення підкорялося лише Леброну Джеймсу.

У грі з «Маямі» Ейкафф набрав 32 очки, зробив п'ять підбирань та віддав 10 передач за 39 хвилин на майданчику. Вперше він подолав позначку в 30 очок і 10 передач наприкінці жовтня, коли записав на свій рахунок 34 очки та 14 результативних передач у зустрічі з «Нью-Орлеан Пелікансом» (120:132).

Леброн у підлітковому віці тричі проводив матчі з статистикою.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI. 

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.

Теги: Леброн Джеймс баскетбол НБА

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