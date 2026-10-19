FT: Світ наближається до Третьої світової війни

Зараз на планетi тривають 65 активних конфліктів

Кількість збройних протистоянь у світі сягнула максимуму з часів Другої світової війни. Про це пише «Главком» із посиланням на The Financial Times.

За оцінкою Міжнародної кризової групи (International Crisis Group), зараз на планетi тривають 65 активних конфліктів. Ключові гарячі точки – війна в Україні, напруженість між США та Іраном, а також ситуація навколо Тайваню – створюють реальну загрозу переростання у глобальне військове зіткнення.

Ситуацію суттєво ускладнює формування силового альянсу між Москвою, Пекіном, Тегераном та Пхеньяном.

В умовах руйнування звичного світового порядку такі фігури, як Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Дональд Трамп, все частіше розглядають міжнародні відносини крізь призму розподілу сфер впливу. При цьому сумніви Трампа щодо готовності США захищати своїх союзників лише посилюють невизначеність.

Головне питання світової безпеки полягає у тому, чи наважиться Росія на напад проти країн НАТО, а Китай – на Тайвань, якщо вони переконаються у відсутності рішучої реакції з боку Вашингтона.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив, що останні дії США виглядають як спроба змусити Україну піти на поступки РФ.

Глава держави зазначив, що вживалися заходи, аби переконати Україну капітулювати, і хоч він не стверджує, що партнери свідомо прагнуть закінчити війну за рахунок України, зовні це виглядає саме так.

Раніше повідомлялося, що американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із республіканцем Ліндсі Гремом виступив співавтором законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, різко розкритикував президента США Дональда Трампа після замороження обмежень.

«Дональд Трамп знову підтверджує, що він на боці кровожерливого головоріза та тих, хто підтримує російську воєнну машину, і виступає проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників», – написав Блюменталь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.