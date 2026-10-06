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Трамп знайшов винного в протестах у Франції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп знайшов винного в протестах у Франції
Протести французьких старшокласників тривають по всій країні
фото: Reuters

Протестний рух у Франції розпочали старшокласники з передмість Парижа, які були невдоволені умовами навчання

Президент США Дональд Трамп прокоментував протести французьких старшокласників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що протести у Франції нібито пов’язані з ісламом.

Трамп знайшов винного в протестах у Франції фото 1

«Те, що відбувається у Франції, – це не що інше, як неконтрольована масова міграція. Справа тут не в школах, а в тому, що іслам прагне захопити колись велику країну!», – написав американський лідер.

Нагадаємо, протести французьких старшокласників тривають по всій країні. Протестний рух розпочали старшокласники з передмість Парижа, невдоволені умовами навчання. Серед їхніх вимог – покращення стану шкільних будівель, зменшення кількості учнів у класах, розв'язання проблеми нестачі вчителів, скорочення навчального дня та скасування дискримінаційних практик під час вступу до університетів.

Як повідомлялося, у Франції 15-річний школяр втратив кисть внаслідок вибуху поліцейської гранати під час протесту біля ліцею в місті Ланс. Обставини інциденту наразі з'ясовують.

Теги: Дональд Трамп протест Франція

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