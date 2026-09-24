Удар по Києву, візит Сі Цзіньпіна до США: головне за ніч 24 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 24 вересня 2026 року

Росія вдарила по Києву, президент Володимир Зеленський розповів, що атака на столицю як раз збіглася з його зустріччю з конгресменами, де обговорювалися санкції проти РФ, китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до США, його особисто зустрів американський президент Дональд Трамп.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 вересня.

Удар по Києву

У мережі пишуть, що це іскандер, який не здетонував, лежить в одному із дворів Києва фото: соціальні мережі

У ніч на 24 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ракетами. У столиці є руйнування та загиблі.

«У пологовому будинку в Подільському районі, біля якого впали уламки ракети, пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі. Попередньо, в медзакладі постраждалих немає. Один загиблий на парковці біля медзакладу. Також пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч. На цей час у столиці двоє загиблих та троє постраждалих. Усіх поранених медики госпіталізували», – написав мер Києва Віталій Кличко.

Кличко повідомив, що у столиці внаслідок атаки двоє загиблих та шестеро постраждалих. Чотирьох поранених медики госпіталізували. Двоє постраждалих – у тяжкому стані.

Зеленський про атаку на Київ

Зеленський обговорив з конгресменами санкції проти РФ фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли на зустрічі з конгресменами обговорювався закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції.

«Цю війну Росія без тиску не завершить. Тоді, коли люди спали, в небі були спалахи від вибухів. Знову основна мішень в їхньому ударі – Київ та цивільна інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика і логістика. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є і постраждалі. Працюють екстрені служби – в одній із будівель заблоковані люди. В частині регіонів країни досі триває повітряна загроза», – написав Зеленський.

Прибуття Сі Цзіньпіна до США

Червона доріжка для Сі Цзіньпіна фото: AP

Літак президента Китаю приземлився на об'єднаній базі Ендрюс 23 вересня. Сі Цзіньпіна зустріли довгою червоною доріжкою, салютом з батарейних гармат, почесним кордоном з 21 особи та прольотом двох бомбардувальників B1.

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп зробили незвичайний крок, з'явившись особисто, щоб привітати Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань.

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