Трамп оцінив, чи може загадкова пневмонія у РФ бути пов’язана з біологічною зброєю

Трамп: Якщо вірити їм (росіянам), то все під контролем

Президент США Дональд Трамп заявив, що смерть російської співробітниці лабораторії з дослідження чуми, судячи з усього, не пов’язана з біологічною зброєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

«Ми так не вважаємо. Ми незабаром це з’ясуємо, але ми так не вважаємо», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, відповідаючи на запитання про те, чи мала місце «біологічна зброя».

Американський лідер додав: «Якщо вірити їм (росіянам – Главком), то все під контролем. Але, знаєте, люди й раніше так говорили про інші речі».

Нагадаємо, Росія розслідує смерть 28-річної лаборантки Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу. Жінка померла 2 жовтня від «пневмонії невідомої етіології». Після її смерті майже 200 людей було поміщено під медичне спостереження. Фахівці проводять лабораторні дослідження, щоб встановити причину захворювання.

За даними The Wall Street Journal, уряд США звернувся до Росії через недостатнє розкриття інформації про смерть дослідниці. Видання зазначає, що Вашингтон вважає брак подробиць порушенням міжнародних зобов'язань Росії у сфері охорони здоров'я.

Державний секретар США Марко Рубіо натомість заявив, що інформація, яку надає Росія, поки залишається «досить обмеженою», та закликав Москву до прозорості. Причина смерті лаборантки досі залишається невідомою.

До слова, відомий український лікар Тарас Жиравецький припустив, що загадкова ситуація навколо співробітниці протичумного інституту в Іркутську може бути пов’язана не з чумою, а з витоком іншого, модифікованого вірусу.