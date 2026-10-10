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Путін у розмові з Трампом дав зрозуміти, чи готовий до миру з Україною

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Путін у розмові з Трампом дав зрозуміти, чи готовий до миру з Україною
Путін повідомив Трампу, що не збирається припиняти війну проти України
фото: AP

Російський диктатор заявив, що продовжуватиме війну до досягнення всіх поставлених цілей

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом відкинув можливість відновлення мирних переговорів щодо України. Очільник Кремля заявив, що Росія не припинятиме бойових дій, доки не досягне всіх своїх цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова.

За словами Ушакова, на початку розмови Трамп привітав Путіна з днем народження, побажав йому успіхів та передав вітання від першої леді США. У відповідь російський диктатор подякував американському президенту за підтримання діалогу з Москвою, однак наголосив, що позиція Кремля щодо війни проти України залишається незмінною.

Як стверджує Ушаков, Путін категорично відкинув можливість повернення до мирних переговорів та заявив про намір продовжувати бойові дії до досягнення всіх цілей Росії. Під час розмови очільник Кремля також звинуватив Україну в нібито спробах зірвати російські вибори.

Крім того, він переконував Трампа, що український спротив не має перспектив, а російські окупаційні війська начебто утримують ініціативу на полі бою та продовжують просування.

Помічник Путіна заявив, що після розмови Трамп доручив передати українській стороні отримані від Москви «сигнали». За словами Ушакова, обидва лідери також позитивно оцінили роботу каналів зв'язку між США та Росією, зокрема взаємодію на рівні спеціальних служб.

Окремою темою телефонної розмови стала потенційна особиста зустріч американського та російського лідерів. Путін і Трамп обговорили можливість переговорів на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, якщо обидва візьмуть у ньому участь.

Телефонна розмова тривала близько півтори години. Помічник Путіна стверджує, що спілкування було настільки тривалим, що жоден із лідерів нібито не хотів першим завершувати дзвінок.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з Володимиром Путіним оголосив про домовленість щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального до Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував це рішення, назвавши послаблення санкцій проти Росії неприйнятним. За його словами, такий «подарунок Путіну на день народження» дозволить Кремлю отримати додаткові мільярди доларів для фінансування війни проти України.

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Теги: росія США путін Дональд Трамп політика переговори

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