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Сі Цзіньпін вважає, що відродження Китаю та створення величі США можуть йти «пліч-о-пліч»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Сі Цзіньпін вважає, що відродження Китаю та створення величі США можуть йти «пліч-о-пліч»
Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона
фото: AP

Сі Цзіньпін зазаначив, що дві найбільші економіки світу можуть співіснувати

Сі Цзиньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За його словами, велике відродження китайської нації та повернення Америки до величі можуть відбуватися одночасно, сприяючи успіху обох країн.

Пекін традиційно використовує цю риторику під час загострення міждержавного суперництва – подібні заяви китайський лідер робив і під час візиту Дональда Трампа до Пекіна у травні.

Незважаючи на сильну консолідацію влади всередині країни та відсутність виборчого тиску, Сі Цзиньпін стикається із серйозними внутрішньоекономічними викликами. Серед них – стагнація економіки, криза на ринку нерухомості, високе безробіття серед молоді та відсутність реального економічного ефекту від масштабного впровадження штучного інтелекту.

Нагадаємо, літак президента Китаю приземлився на об'єднаній базі Ендрюс 23 вересня. 

Літак президента Китаю зустріли довгою червоною доріжкою, салютом з батарейних гармат, почесним кордоном з 21 особи та прольотом двох бомбардувальників B1.

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп зробили незвичайний крок, з'явившись особисто, щоб привітати Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань.

Як відомо, президент Дональд Трамп заявив, що очікує укласти багато різних угод із головою Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту в Білому домі наступного тижня. 

За його словами, американська сторона робить це «не лише заради власного здоров'я». Цей візит стане зустріччю у відповідь після травневого саміту в Пекіні, де обидва лідери прагнули послабити напруженість щодо торгівлі, Тайваню та війни в Ірані.

Теги: Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін США

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