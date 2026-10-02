Трамп вразив американців витівкою за трибуною (відео)

Дональлд Трамп розвеселив публіку під час свого виступу

Президент США Дональд Трамп втрапив у черговий курйоз. Під час виступу за трибуною у Техасі він продемонстрував дивну поведінку, на що відреагувала публіка, а відео із цим моментом розлетілося мережею. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Irish Star.

Дональд Трамп виступив на виробничому підприємстві в Дентоні, де висловився про свою торговельну й тарифну програму щодо зміцнення внутрішнього виробництва.

Під час виступу Дональд Трамп почав говорити про зміну клімату. Тоді ж він взяв склянку води та заявив, що «не дуже любить воду». На прикладі склянки президент хотів показати, скільки пального насправді заощаджується завдяки екологічним двигунам. «Це смішно», – вигукнув він, а потім вилив воду на підлогу. Водночас у залі залунав сміх серед присутніх у відповідь на вчинок Трампа.

Після цього президент продовжив говорити про зміну клімату та заявив, що побоювання про глобальне потепління не справдилися. Він також згадав конгресвумен Александрія Окасіо-Кортес, яка раніше говорила про ризик незворотних наслідків кліматичних змін. «Ми всі мали б уже померти. Александрія Окасіо-Кортес це говорила, правда? Цього не сталося, тому що планета охолола», – заявив глава Білого дому.

Дональд Трамп також розкритикував термін «зміна клімату». Він вважає, що ним можна описати будь-які погодні явища – від спеки та холоду до дощу й снігу. За його словами, побоювання щодо кліматичних змін є «шахрайством».

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що має «найвищий IQ» та особливі здібності до розуміння нових технологій. Трамп також сказав, що «вірить у генетику». За його словами, він має здібності до розуміння нових технологічних напрямів і вважає, що розбирається в них краще, ніж інші президенти США.