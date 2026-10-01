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Баскетболістка збірної України Уро-Ніле набрала 10 очок у грі чемпіонату Швейцарії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Баскетболістка збірної України Уро-Ніле набрала 10 очок у грі чемпіонату Швейцарії
Міріам Уро-Ніле відіграла у матчі 23 хвилини, за які набрала 10 очок, зробила 4 підбирання

«Ньон» Уро-Ніле здобув другу перемогу в чемпіонаті Швейцарії

Форвардиня збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле провела свій другий матч в сезоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Ньон» українки здобув другу перемогу в чемпіонаті Швейцарії, обігравши на виїзді «Геліос» 99:79.

Міріам Уро-Ніле відіграла у матчі 23 хвилини, за які набрала 10 очок (2/4 двоочкові, 2/5 триочкові), зробила 4 підбирання, 4 передачі при 2 фолах та 2 втратах.

У середині жовтня «Ньон» стартує у Єврокубку, а у листопаді очікується участь Міріам в складі жіночої національної збірної України в матчах кваліфікації на Чемпіонат Європи 2027.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса», не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти «Дубая».

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол

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