Аліна Ягупова зіграє у матчі за Суперкубок Європи: де дивитися поєдинок

У складі «Мерсіна» у грі за Суперкубок Європи на майданчик вийде капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова

За трофей зіграють переможець Єврокубка минулого сезону «Мерсін» та чинний володар Євроліги «Фенербахче»

Сьогодні, 7 жовтня, у Туреччині відбудеться поєдинок за Суперкубок Європи серед жіночих басветбольних команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

За трофей зіграють переможець Єврокубка минулого сезону «Мерсін» та чинний володар Євроліги «Фенербахче».

У складі «Мерсіна» на майданчик вийде капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова. Для українки це буде можливість поповнити свою значну колекцію клубних трофеїв ще одним титулом – Суперкубок Європи Ягупова поки не вигравала.

«Мерсін» вперше зіграє у Суперкубку Європи після перемоги в минулому сезоні Єврокубка. Команді протистоятиме «Фенербахче», який у новому сезоні претендує на свій третій Суперкубок за останні чотири розіграші.

Початок матчу Мерсін – Фенербахче о 19:30 за київським часом.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.