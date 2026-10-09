Тренер збірної України з баскетболу застряг в Амстердамі перед матчем свого клубу

Наставник збірної України потрапив у логістичний колапс разом з «Бенфікою»

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс разом з португальською «Бенфікою», яку він очолює на клубному рівні, перебуває в аеропорту в Амстердамі без свого багажу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на португальське видання Record.

Невдале повернення у Португалію

«Бенфіка», яку очолює Багатскіс, у середу, 7 жовтня, розпочала виступи в Кубку Європи ФІБА перемогою над данським «Баккен Беарз». Після матчу команда вирушила додому через Амстердам, однак через проблеми з пересадками не змогла вчасно повернутися до Португалії. За інформацією видання Record, багаж команди продовжив шлях до пункту призначення, а спроби знайти альтернативні рейси до Лісабона чи Порту виявилися безуспішними.

Представники клубу також намагалися знайти спортивний зал, де баскетболісти могли б провести тренування, але не змогли цього зробити. Очікувалося, що команда дістанеться Лісабона лише наприкінці п’ятниці. Через це перед матчем із «Порту» в другому турі чемпіонату Португалії, який відбудеться в неділю, 11 жовтня, о 15:00, у «Бенфіки» залишиться лише одна повноцінна тренувальна сесія.

Які зміни вніс Багатскіс?

Українським уболівальникам Багатскіс відомий передусім як наставник національної збірної. Тепер латвійський фахівець змушений вирішувати логістичні проблеми свого клубу в розпал сезону, адже вже найближчими днями «Бенфіку» чекає важливий матч із принциповим суперником.

«Ми планували провести відновлювальне тренування, потренуватися в суботу, а потім вирушити до Порту. Тепер усе змінилося. Як ви знаєте, ми вже 30 годин перебуваємо в Амстердамі. У п’ятницю почнемо готуватися до матчу тут, у готелі: проведемо відновлювальну роботу та відеоаналіз. В іншому нічого не змінюється», – розповів Багатскіс клубним медіа.

Попри вимушені зміни, тренер запевнив, що команда намагатиметься зосередитися на баскетболі. На його думку, у матчах такого рівня особливого значення набувають фізична боротьба, агресивність та вміння діяти розумно в ключові моменти. «Коли суперник – «Порту», не потрібно зайвих слів, щоб налаштувати гравців на інтенсивну й агресивну гру. Вони знають, що означають такі матчі. Команда розуміє значення протистояння «Бенфіки» та «Порту», – наголосив фахівець.

Нагадаємо, що Багатскіс підбив підсумки виступу збірної України у літніх матчах кваліфікації ЧС.