Захисник збірної України з баскетболу Бублик дебютував у чемпіонаті Литви

«Судува-Мантінга» Бублика стартувала в другому дивізіоні Литви з непростої виїзної перемоги

Захисник збірної України з баскетболу Михайло Бублик провів перший матч нового сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Судува-Мантінга» Бублика стартувала в другому дивізіоні Литви з непростої виїзної перемоги над «Алітаусом Патріотай» в овертаймі 87:80.

Михайло Бублик відіграв 14.5 хвилин, набрав 4 очки (2/4 двоочкові, 0/2 триочкові), поставив 1 блок-шот при 1 фолі та 1 втраті.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.