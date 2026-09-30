Як збірна України з баскетболу 3х3 у Києві готується до Юнацьких Олімпійських ігор (фото)

За підсумками підготовки до складу збірної на Юнацькі Олімпійські ігри увійдуть чотири баскетболістки

Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться 31 жовтня – 13 листопада у Дакарі (Сенегал)

Жіноча юнацька збірна України з баскетболу 3х3 продовжує підготовку до Юнацьких Олімпійських ігор 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда під керівництвом головного тренера Віталія Чернія та Ярослава Ковальова проводить тренувальний збір у столичному ПС «Венето».

Українські баскетболістки працюють над фізичною та техніко-тактичною підготовкою, вдосконалюють взаємодію на майданчику та набирають оптимальні кондиції перед головним стартом сезону.

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Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться 31 жовтня – 13 листопада у Дакарі (Сенегал). Змагання з баскетболу 3х3 серед дівчат заплановані на 6–9 листопада.

До складу команди на підготовчому етапі залучені Даліла та Домініка Мурзови, Марія Гулямова, Поліна Бєлєнцова, Катерина Коломієць та Марія Марків. За підсумками підготовки до складу збірної на Юнацькі Олімпійські ігри увійдуть чотири баскетболістки.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса», не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти «Дубая».

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.