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Олександр Ковляр набрав дев'ять очок у Єврокубку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Олександр Ковляр набрав дев'ять очок у Єврокубку
Ковляр набрав 9 очок, зібрав 2 підбирання, віддав 3 передачі

«Будучность» Ковляра програла «Тренто»

Олександр Ковляр вийшов у старті «Будучності» в матчі Єврокубку проти «Тренто» і зіграв 20 хвилин у поєдинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ковляр набрав 9 очок (1/3 двоочкові, 2/4 триочкові, 1/4 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 3 передачі, зробив 2 перехоплення при 5 втратах і 4 фолах.

Команда Ковляра на виїзді програла 92:94 і знаходиться на четвертому місці в групі С після п’яти турів.

У Кубку Європи ФІБА «Динамо» Бухарест програло вдома «Левіце» 76:78. Ростислав Новицький провів на майданчику майже 19 хвилин, набрав 11 очок (4/6 двоочкові, 0/2 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 7 підбирань, поставив 4 блок-шоти при 2 фолах і 2 втратах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: Олександр Ковляр баскетбол

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