«Будучность» Ковляра програла «Тренто»

Олександр Ковляр вийшов у старті «Будучності» в матчі Єврокубку проти «Тренто» і зіграв 20 хвилин у поєдинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ковляр набрав 9 очок (1/3 двоочкові, 2/4 триочкові, 1/4 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 3 передачі, зробив 2 перехоплення при 5 втратах і 4 фолах.

Команда Ковляра на виїзді програла 92:94 і знаходиться на четвертому місці в групі С після п’яти турів.

У Кубку Європи ФІБА «Динамо» Бухарест програло вдома «Левіце» 76:78. Ростислав Новицький провів на майданчику майже 19 хвилин, набрав 11 очок (4/6 двоочкові, 0/2 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 7 підбирань, поставив 4 блок-шоти при 2 фолах і 2 втратах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).