Головна Спорт Баскетбол
search button user button menu button

Вікторія Балабан набрала 10 очок у матчі чемпіонату Литви з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Вікторія Балабан набрала 10 очок у матчі чемпіонату Литви з баскетболу
Балабан за 19 хвилин набрала 15 очок, зробила 4 підбирання, 2 передачі, 3 перехоплення

«Шауляй» Балабан переграв «ТТТ Ригу Джуніор»

Вікторія Балабан зіграла результативний матч в чемпіонаті Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Шауляй» Балабан переграв «ТТТ Ригу Джуніор» 101:70, а українка за 19 хвилин набрала 15 очок (2/3 двоочкові, 3/6 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 4 підбирання, 2 передачі, 3 перехоплення при 2 фолах.

У другому дивізіоні чемпіонату Італії «Віртус Кальярі» переграв «Віченцу» 85:77. Серафима Тиха відіграла за «Віртус» 29 хвилин, набрала 18 очок (2/3 двоочкові, 4/5 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 3 підбирання, 7 передач при 2 втратах та 4 фолах.

У чемпіонаті Австрії «УБІ Грац» переграв в дербі «УБСК-ДББК Грац» 70:62. Христина Кулєша за 27 хвилин набрала 12 очок (4/9 двоочкові, 0/1 триочкові, 4/4 штрафні), зробила 8 підбирань, 1 передачу, 6 перехоплень при 4 фолах та 3 втратах.

Міріам Уро-Ніле без замін зіграла 40 хвилин в матчі її «Ньона» проти «Бадена» в чемпіонаті Швейцарії. Команда українки перемогла 82:77, у Уро-Ніле набрала 10 очок (2/4 двоочкові, 1/6 триочкові, 3/4 штрафні), зробила 8 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 2 фолах та 2 втратах.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Войналович набрав вісім очок, зібрав 4 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 2 блок-шота
Андрій Войналович набрав вісім очок у чемпіонаті Литви
Сьогодні, 10:40
Айнарс Багатскіс паралельно зі збірною України з цього сезону тренує і португальську «Бенфіку»
Тренер збірної України з баскетболу застряг в Амстердамі перед матчем свого клубу
9 жовтня, 15:26
Юркевічус відіграла 19 хвилин, за які набрала 2 очка, зібрала 6 підбирань
Клуб баскетболістки збірної України Юркевічус зазнав поразки в чемпіонаті Іспанії
9 жовтня, 09:59
Михайло Бублик відіграв 14.5 хвилин, набрав 4 очки, поставив 1 блок-шот
Захисник збірної України з баскетболу Бублик дебютував у чемпіонаті Литви
9 жовтня, 09:09
Шульга вийшов на майданчик з лави запасних на 14 хвилин 2 секунди, за які набрав 4 очки
Шульга зіграв дебютний поєдинок у чемпіонаті Іспанії у складі «Реала»
28 вересня, 11:22
Дерік Ньютон продовжить кар'єру у «Хмельницькому»
«Хмельницький» підсилив склад ще одним американським баскетболістом
25 вересня, 10:36
Мадридський «Реал» Шульги увійшов в історію
Український захисник здобув перший трофей у складі «Реала»
21 вересня, 10:11
Євгенія Путра провела рік в студентській лізі США, після чого вирішила повернутися до Європи
Баскетболістка збірної України Путра перебралася в європейський чемпіонат після сезону в США
19 вересня, 00:15
27-річний баскетболіст виступав минулого сезону за «Запоріжжя»
Один із найкращих легіонерів минулого сезону повернувся до баскетбольної Суперліги
14 вересня, 14:31

Баскетбол

Вікторія Балабан набрала 10 очок у матчі чемпіонату Литви з баскетболу
Вікторія Балабан набрала 10 очок у матчі чемпіонату Литви з баскетболу
Аліна Ягупова набрала 14 очок у грі чемпіонату Туреччини з баскетболу
Аліна Ягупова набрала 14 очок у грі чемпіонату Туреччини з баскетболу
Андрій Войналович набрав вісім очок у чемпіонаті Литви
Андрій Войналович набрав вісім очок у чемпіонаті Литви
Тренер збірної України з баскетболу застряг в Амстердамі перед матчем свого клубу
Тренер збірної України з баскетболу застряг в Амстердамі перед матчем свого клубу
Клуб баскетболістки збірної України Юркевічус зазнав поразки в чемпіонаті Іспанії
Клуб баскетболістки збірної України Юркевічус зазнав поразки в чемпіонаті Іспанії
«Волинь» підсилила склад американським баскетболістом
«Волинь» підсилила склад американським баскетболістом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
205K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
83K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Сьогодні, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua