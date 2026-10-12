Вікторія Балабан набрала 10 очок у матчі чемпіонату Литви з баскетболу

«Шауляй» Балабан переграв «ТТТ Ригу Джуніор»

Вікторія Балабан зіграла результативний матч в чемпіонаті Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Шауляй» Балабан переграв «ТТТ Ригу Джуніор» 101:70, а українка за 19 хвилин набрала 15 очок (2/3 двоочкові, 3/6 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 4 підбирання, 2 передачі, 3 перехоплення при 2 фолах.

У другому дивізіоні чемпіонату Італії «Віртус Кальярі» переграв «Віченцу» 85:77. Серафима Тиха відіграла за «Віртус» 29 хвилин, набрала 18 очок (2/3 двоочкові, 4/5 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 3 підбирання, 7 передач при 2 втратах та 4 фолах.

У чемпіонаті Австрії «УБІ Грац» переграв в дербі «УБСК-ДББК Грац» 70:62. Христина Кулєша за 27 хвилин набрала 12 очок (4/9 двоочкові, 0/1 триочкові, 4/4 штрафні), зробила 8 підбирань, 1 передачу, 6 перехоплень при 4 фолах та 3 втратах.

Міріам Уро-Ніле без замін зіграла 40 хвилин в матчі її «Ньона» проти «Бадена» в чемпіонаті Швейцарії. Команда українки перемогла 82:77, у Уро-Ніле набрала 10 очок (2/4 двоочкові, 1/6 триочкові, 3/4 штрафні), зробила 8 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 2 фолах та 2 втратах.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.