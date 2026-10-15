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«Франківськ-Прикарпаття» зазнав першої поразки у Балтійській жіночій баскетбольній лізі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Франківськ-Прикарпаття» зазнав першої поразки у Балтійській жіночій баскетбольній лізі
У поєдинку в Ризі українська команда поступилася латвійській RSU-2 з рахунком 61:67

Найрезультативнішою у складі франківок стала Світлана Полянцева

«Франківськ-Прикарпаття» зазнав поразки в третьому матчі Балтійської жіночої баскетбольної ліги (Women BBL) сезону 2026/27 у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У виїзному поєдинку в Ризі українська команда поступилася латвійській RSU-2 з рахунком 61:67.

Господарки майданчика виграли три чверті і лише у заключному періоді «Франківськ-Прикарпаття» спробував повернутися в гру і виграв десятихвилинку з рахунком 21:14. Проте відіграти відставання, сформоване в попередніх чвертях, українкам не вдалося — 61:67.

Найрезультативнішою у складі франківок стала Світлана Полянцева, яка набрала 23 очки та зробила 9 підбирань. Ірина Бугаїова записала до активу 17 очок, 9 підбирань і 3 перехоплення.

Капітанка команди Ольга Алексейчик завершила матч із 14 очками, 6 підбираннями та 6 результативними передачами.

Для «Франківська-Прикарпаття» цей матч став третім у поточному сезоні Балтійської жіночої баскетбольної ліги. Раніше франківки двічі перемогли естонську «Тарту Улікооль» – 67:62 та 93:36.

Далі команда Юрія Процюка готуватиметься до старту в жіночій Суперлізі. 24 та 25 жовтня «Франківськ-Прикарпаття» вдома зіграє проти столичного «Київ-Баскета».

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол

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