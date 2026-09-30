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Новий учасник та зміни у правилах: стартує новий сезон «Суперліги» GGBET

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Новий учасник та зміни у правилах: стартує новий сезон «Суперліги» GGBET

Однією з головних змін стало повернення класичного роз’їзного формату регулярного чемпіонату

1 жовтня починається новий сезон чоловічого Чемпіонату України з баскетболу «Суперліга» GGBET. Цьогоріч турнір повертається до повноцінного класичного формату, а склад учасників поповнився новою командою.

У чемпіонаті представлені 10 учасників: чинний чемпіон «Дніпро», «Київ-Баскет», «Харківські Соколи», «Черкаські Мавпи», «Рівне», «Прикарпаття-Говерла», «Ніко-Баскет», «Запоріжжя», «Хмельницький» та «Волинь». БК «Хмельницький» цього року дебютує в елітному дивізіоні завдяки перемозі у Вищій лізі сезону 2025/26.

Однією з головних змін стало повернення класичного роз’їзного формату регулярного чемпіонату. Команди проведуть три кола, а це означає більше матчів на домашніх майданчиках.

«Оновлений формат «Суперліги» GGBET повертає більше матчів на домашні майданчики. А це означає – більше взаємодії з фанами та більше можливостей для розвитку баскетбольної спільноти. Ми раді продовжувати співпрацю із Федерацією баскетболу України та робити український баскетбол ще сильнішим і ще помітнішим», – наголошує СЕО GGBET Сергій Міщенко.

GGBET виступає титульним спонсором Чемпіонату України з баскетболу «Суперліга» GGBET, а також титульним спонсором чоловічої та жіночої національних збірних України з баскетболу.

Зміни відбулися також у правилах розіграшу плей-оф. Чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог, а півфінали, фінал та серія за третє місце – до трьох перемог. 

«Такі зміни додадуть серіям ще більше інтриги, адже командам доведеться проходити довший шлях до чемпіонського титулу. Ми очікуємо на конкурентний та насичений сезон і дуже раді, що Суперліга продовжує розвиватися та об’єднувати клуби з різних регіонів України», – зазначає генеральний секретар Федерації Баскетболу України Володимир Драбіковський.

Перші матчі сезону пройдуть у Рівному та Луцьку: рівняни приймуть БК «Харківські Соколи», а лучани зустрінуться з БК «Київ-Баскет». 

Загалом протягом ігрового вікенду буде зіграно 9 матчів у пʼяти містах України.

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Теги: баскетбол Суперліга

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