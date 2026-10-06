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Леброн Джеймс готується до 24-го сезону в НБА на тлі проблем зі здоров'ям

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Леброн Джеймс готується до 24-го сезону в НБА на тлі проблем зі здоров'ям
Леброн Джеймс розпочне новий сезон у складі нової команди
фото: Інстаграм Леброна Джеймса

Для Леброна Джеймса підготовка до сезону проходить дуже непросто

41-річний Леброн Джеймс розпочинає новий етап кар'єри у складі «Філадельфії Севенті Сіксерс», однак баскетболіст має проблеми з лівою стопою, які джерело описує як «хронічний артрит». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN. 

Апдейт по здоров'ю Леброна

Минулого сезону Джеймс також пропустив перший місяць через проблеми з ішіасом у нижній частині спини. Тепер, напередодні нового сезону, він намагається максимально ретельно підготувати організм до навантажень. За даними ESPN, Джеймс приїжджає на тренувальну базу «Філадельфії» ще до 8:00 ранку. Разом зі своїм багаторічним фізичним тренером Майком Манціасом він проводить розминку, розтяжку та спеціальні вправи для активації м'язів. Командове тренування розпочинається лише об 11:00.

Новий одноклубник Джеймса Ві Джей Еджкомб також звернув увагу на його режим. «Він був там раніше за всіх. Як завжди», – сказав баскетболіст. 

Амбіції у «Філадельфії»

Джеймс приєднався до «Філадельфії» після завершення багаторічного періоду в «Лос-Анджелес Лейкерс». Він погодився на дворічний контракт ветерана на мінімальну зарплату із загальною сумою близько $8 млн. Однією з причин переходу стало бажання виступати за команду, яку він вважає претендентом на чемпіонство.

Попри вік і фізичні труднощі, Джеймс не приховує амбіцій. «Я не залишив свою сім'ю, щоб програти у другому раунді», – заявив він, натякаючи на серйозні турнірні цілі. Водночас легендарний баскетболіст визнає, що його кар'єра наближається до завершення. На запитання про можливу дату завершення виступів він відповів, що зараз не хоче заглядати далеко вперед.

«Я просто щодня думаю про те, як бути найкращою версією себе для цієї франшизи, поки я тут. Я не можу зараз говорити про майбутнє. Це був би ведмежий ведмідь щодо самого себе», – сказав Джеймс.

Для Джеймса цей сезон стане 24-м у НБА після дебюту в лізі у 2003 році.

Нагадаємо, що Леброн Джеймс щемливо прокоментував смерть легендарного диктора арени «Лос-Анджелес Лейкерс»

Теги: Леброн Джеймс баскетбол НБА

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